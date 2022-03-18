▲ 停電擾人？交通打結更危險！「智慧路燈」來解套，智慧城市改革不可等！

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停電或跳電狀況，帶來的影響甚巨，從企業到民間用電，損失難以計數，與民生相關的部分，食衣住行育樂都與「電力」息息相關，其中與安全更有極大關係的「行」交通部分，在喪失電力後，以交通號誌控制路口為主的台灣道路規劃，更嚴重亂了套，完全需要倚賴交通警察的指揮，與民眾自行禮讓的駕駛美德，才能在沒有電力支援、無交通號誌的特殊狀況下，盡可能地減少意外事故發生。
如果你是電影迷，應該會記得「終極警探 4.0」電影中針對美國電腦中樞系統所做出的恐怖攻擊，城市所有電力系統中斷，那種失了序、亂了套的混亂，在電影上映當時的 2006 年值得政府與民眾深思，但現在都已經是 2022 年了，真的沒有更智慧、更科技的方式來解決這樣的意外狀況？還是只能在停電時讓疲於奔命的交警維護交通秩序，忍受來自四面八方的駕駛與民眾怨聲載道？
智慧城市中的重要旗子 智慧路燈的便利發明
其實在今年第九屆「智慧城市論壇暨展覽」的展前記者會中，似乎有了一點曙光，透過民間企業的力量，一起為可能遭遇的各種突發狀況思考出解方。身為台灣最大機車廠的 KYMCO，自 Ionex 3.0 車能網推出之後，除了於銷售端成為了2021年成長率最快的電動機車品牌以外，積極的佈建換電站網絡，持續地提升使用者用車便利性以外，也於「智慧城市論壇暨展覽」中符合智慧城市的主題，提出了「智慧路燈」的想法。
「智慧路燈」的原理其實相當容易理解，也就是將當前 Ionex 3.0 車能網絡中的便利換電站與街邊路燈、交通號誌三位一體結合，將供電網路整合以外，也可在停電狀況時利用便利換電站內的儲電反向供電，在停電狀況下讓路燈與交通號誌可以正常運作，不至於導致交通號誌大停擺。
此外，呼應政府當前推動的新能源政策，以綠電、永續為發展方向，「智慧路燈」也可透過柱體上的太陽能板收集綠電，成為便利換電站內的電池電力來源之一。簡而言之，結合綠能、永續、智慧科技等於一身，雖然原理不難理解，但也賴於當前如 Ionex 3.0 車能網絡的換電型電動車逐漸普及、以及廠商願意研發與投資，才有可能實現此「智慧路燈」的概念。
其實在許多的災難電影中已有清楚的說明，在緊急意外時，交通的重要性不言而喻，無論是救災與救援車輛的調度、人民疏散時的通暢，甚至到軍隊移動與救援物資的運送等，道路交通都扮演著極為重要的角色，就好像是人體中的血管一樣，只要一堵塞就會造成極為嚴重的影響。或許「智慧路燈」在智慧城市的比例中，就像是螞蟻或是老鼠般的微不足道，但再次舉個電影梗，2021 年上映的續集電影「自殺突擊隊：集結」中最後結局一樣，最終大魔王大海星怪獸，看似身形巨大，但最後卻也敗在體型最不起眼的老鼠手中。將微小的力量結合起來，就是具有對抗危險、改變世界的可能。
V2L結合V2G 電動交通載具的更多可能性
在當前電動交通載具逐漸普及的狀況下，若可以伴隨著積極改變的能源政策，除了上述奠基於換電站的電力來提供城市於緊急時的電源供給以外，如近來新推出的電動車如 Hyundai Ioniq 5 或是 Kia EV6 等，也皆配備了如「V2L」的供電科技，可將電動汽車上的電量反向供給一般生活家電，甚至還可提供其他電動車輛緊急救援使用。再進一步討論，當前V2G的技術也正積極展開，將電動車輛上的電量結合成為城市電網的一部分，不僅可讓城市電能的儲存與分配更不受傳統離峰與尖峰所困，還可於緊急狀況時提供用電，都是在未來電動載具逐漸普及、城市智慧化的轉變中，可以預見的情形。
放眼未來，在邁向智慧城市，甚至智慧國家的發展上，除了政府須扮演領頭角色，積極為當前電網進行健檢、智慧升級，同時確立永續能源政策發展以外，與能源、交通載具等相關民間企業，也可共同思考如何在永續、環保的路上，改善民眾生活品質、提供緊急狀況時更多的應變能力，才是在邁向智慧城市的路途上，最應該也最正確的態度與思維。