【車勢星聞】周渝民愛車如痴，開車跟演戲是生命中不可或缺的花火

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周渝民在接受訪問時表示，完全進入角色的狀態就像是開著心愛的車奔馳在公路上，可以恣意享受駕馭的樂趣，無論是愛車如痴的他、或是演技入魂的他，開車跟演戲都是生命中不可或缺的愛好，這兩者就是他生命裡的花火。對習慣獨處的周渝民來說，離開家門、走入人群往往伴隨著工作，而每每面對工作，他都謹慎以對，「倒不是想著今天的工事有多難，而是我總希望能帶來好表現，所以給自己很大的壓力，我很需要被認同。」周渝民說：「哪怕只有那一點點的回饋，我也會非常、非常、非常努力。」因此，周渝民總是不斷提醒自己保持「專注」，這兩個字才是真正改變他的關鍵，「我後來才發現這兩個字很適合我，我知道我保持投入時，能量有多強。」2013年，周渝民憑藉《回家》獲得金鐘視帝，該劇導演林子平曾說：「周渝民拍戲的專注程度，宛如靈魂出竅。」當你很愛一件事，並且全心投入的時候，就會達到靈魂出竅、忘我的境界，沉浸在演戲裡的幸福，那怕是小小的肯定，都變成無上的認同。「我很享受在舞台上表演的感覺」，將歲月經歷內化為表演的視野及角度，在演戲時全力以赴展現出絕佳一面，這就是周渝民的魅力所在。對於愛車成癡的周渝民而言，駕馭不同角色如同駕駛愛車，無論是夢幻超跑、性能鋼炮或運動休旅，都有自己的性格，唯有全神貫注去感受每趟旅程，才能精準掌控每一部車的油門深淺、煞車力道與轉向角度，當達到游刃有餘的境界，沉浸在駕馭裡的幸福，就能盡情享受駕馭的樂趣。