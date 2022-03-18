婦剎車竟骨折，原來有骨鬆！醫：中高齡４情境都要注意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪暐傑醫師表示，骨鬆患者骨質相當脆弱，不僅是在跌打損傷下容易發生骨折，在各種「不該斷」的情境骨骼都可能斷裂，醫學稱「低創傷性骨折」，輕微、些微的外力波動下都可能發生，如前述剎車發生骨折，同理打噴嚏用力過度也可能骨折。此情況相當常見，日前也有患者翻身跌落僅30公分高的床墊，就發生肋骨骨折；也有患者站起身大腿撞到桌子，發生大腿骨骼斷裂的案例。因此日常需注意的不只有地面濕滑、慎防跌倒，也包括提重物、碰撞傢俱，剎車、打噴嚏等慣性運動等，這些都需要注意。
避免骨折當下才發現骨鬆，醫籲日常留意「駝矮痛」。
洪暐傑醫師表示，近年來骨質疏鬆日漸盛行，因年齡老化、飲食習慣不佳、鈣質缺乏等各種因素，從統計上來看，50歲以上的民眾就約有30%骨密度不佳，在慢性病當中以高血壓、高血糖、高血脂為首，接下來就是低骨密度，僅次於三高，這也是為什麼各界專家常呼籲留意「三高一低」。
絕大多數的骨鬆患者，發現自己患有骨鬆，往往是在骨折發生當下的那一刻，骨頭斷了才知道，主要是因為骨鬆症狀其實並不明顯，又或者出現症狀患者沒有想到是骨鬆正在發生。不過其實骨鬆還是有跡可循，洪暐傑醫師建議，上了年紀的朋友，平時就可以留意自己的姿態，若有發現「駝、矮、痛」就需留意是否有骨鬆，也就是駝背情況越來越明顯、背靠牆壁貼不到牆；身高逐漸變矮、甚至是下降超過４公分以上；經常出現下背疼痛的情況、或遲遲無法緩解，這些都有可能是因為骨鬆也正影響脊椎的骨密度，脊椎的骨骼已正漸漸塌陷所形成，需特別留意。
另外也可以從體重、年齡等數據觀察。體重大於年齡的族群風險就會比較低；體重小於年齡，但加上20可大於年齡，這類為中風險族群；體重加20小於年齡則為高風險族群，約有60%有骨鬆的情況。
腰酸背痛喬一下不要緊？醫：上年紀先檢查避免危險！
洪暐傑醫師也提醒，民眾日常相當常見身體腰酸背痛、跌打損傷就找人「喬一下」，這對骨鬆患者而言其實相當危險，在骨密度低落下，將可能使得情況更加惡化。例如原本僅是骨鬆所形成的下背疼痛，喬一下若施力不當，就有可能使得脊椎崩塌、神經斷裂、形成癱瘓。呼籲上了年紀的朋友、有觀察到或懷疑自己可能有骨鬆的朋友，日常若出現疼痛等不適，應先前往檢查了解實際情況，即便是要請人按摩、整骨等，也都應循合法的專業管道，如此在進行前通常會先評估身體狀況，進行中若有異狀也更有機會停止，以避免發生危險。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。