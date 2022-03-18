極速接近300km/h，全球首款全地形超跑Prodrive Hunter亮相

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車頭造型有點可愛的Prodrive Hunter，基本上就是達卡大賽所使用之BRX Hunter T1+的道路版車款，外觀上幾乎達50%都保留原有設計，採用鋼管車體結構搭配碳纖維複合材質與Prodrive Composites生產之可回收材質打造的車體鈑件，達到輕量化效果，同時配上了尺寸為35/12.5-17的越野專用胎搭配8.5J x 172鋁合金圈，而且身為一款全地形車，前後搭載雙A臂懸吊系統，可調式避震器最大行程達400mm，甚至比原來的賽車規格還多50mm，以及還配有前、中、後差速器與六速序列式手排變速系統。
至於大家最想知道的動力系統與性能數據部分，其搭載了源自Ford的3.5升V6雙渦輪增壓引擎，具乾式油底殼設計，可輸出600hp最大馬力與700Nm最大扭力，原廠聲稱Hunter可在不到4秒的時間由靜止加速到100km/h，極速接近300km/h，以一輛配置越野胎的全地形車，性能可說是相當了得。為對應強大性能，煞車系統採前、後六活塞卡鉗設置，此外，其油箱容量則高達480公升。
而這輛足以征服多數極端地表的全地形超跑，將僅限量生產25輛，基本接單價為125萬英鎊〈相當於新台幣4,654萬元〉，目前首輛開發原型車正在中東巡展，相信很快就會聽到它售罄的消息了。