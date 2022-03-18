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車輛中心攜手義隆電子等廠商 打造 AI 晶片產業聯盟

▲ 車輛中心攜手義隆電子等廠商 打造 AI 晶片產業聯盟
▲ 車輛中心攜手義隆電子等廠商 打造 AI 晶片產業聯盟

2GameSome - 有車賞

2022-03-18 20:25:00

財團法人車輛研究測試中心（簡稱ARTC、車輛中心）於今日（3/18）宣布與義隆電子、友達光電、奇美車電、中華汽車、華德動能、成運汽車、創奕能源、大聯大品佳成立「車用AI影像晶片與智慧座艙顯示模組產業聯盟」共同簽署 MOU，將結合上中下游產業鏈，建立國內自主車用 IC 顯示技術能力、開發自主設計車用 AI 影像暨 Mini LED 顯示運算晶片組、結合任意型態顯示技術，建立智慧座艙產業自主技術，研製符合國際車用影像感測晶片之 ADAS 應用模組與系統，並依照電動車廠（EV Bus、EV Car）智慧座艙需求，結合艙內外感測 AI 技術，打造車輛智慧化的關鍵技術，提升產業價值，建造車電護國群山。

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車用電子市場爆炸性成長 聯盟建立國內車用零件完整供應鏈

據國際產調機構(MarkLines)資料顯示，未來電動車將佔所有公路運輸活動的 8 成以上。而順應著上述成長趨勢，台灣過去5年車用電子產業的產值，以每年 13% 的幅度快速增長，2021 年將近台幣 3,000 億元，如今在 ICT 大廠陸續投入下，預期發展將更為快速，推估 2025 產值可望達到台幣 6,000 億元；MarketWatch 統計也預估，至 2027 年全球影像顯示晶片市場規模約為 57 億美元，車用顯示晶片應用產品-後視鏡與車用智慧座艙的市場規模為504億美元，車用電子產值可望迎來爆炸性成長。

目前國內廠商雖分別投入車用晶片、自駕輔助系統開發及任意型態面板開發，但目前車用影像晶片及座艙設計仍在起步階段，採後裝或分散式設計，可達車輛規格功能及智慧化之高端產品仍仰賴進口。因此聯盟整合上中下游廠商，希望透過跨技術整合應用，結合自主 AI 影像晶片研發、AI 影像辨識技術、智慧顯示技術與模組及高演算速度與低耗能，協助產業提供研發技術 Know-How 與驗證能量，並創造新世代智慧車電產品，將虛實疊合顯示、監控與辨識系統、任意型態顯示技術等各系統進行整合，把握全球供應鏈重組的契機，並建立國內 ICT 產業鏈與車用零組件完整供應鏈，使國內晶片、AI 車用電子、顯示器系統具國際競爭力，承接市場的高度需求。

車輛中心董事長黃隆洲致詞時表示，汽車朝向智慧化發展，自動駕駛及智慧座艙是未來兩大主要演進方向，ARTC 持續協助產業，將多年來經濟部科技專案所研發的 ADAS 系統 know how，整合台灣優勢，繼上次推動自駕車產業聯盟後，再度帶動上中下游智慧車電產業鏈；與聯盟成員共同努力，結合產業研製能量，打造優質車電產品，攜手邁向兆元產業。

整合聯盟成員車電技術 打造上中下游智慧車電產業鏈

為打造中下游智慧車電產業鏈，財團法人車輛研究測試中心董事長 黃隆洲、義隆電子股份有限公司董事長葉儀晧、友達光電副總經理洪泓杰、奇美車電總經理徐學賢、中華汽車副總經理楊鴻慶、華德動能總經理楊誌榮、成運汽車董事長吳定發、創奕能源董事長黃振聲、大聯大品佳集團董事長陳國源均出席並簽署這象徵車用電子晶片發展新里程的「車用AI影像晶片與智慧座艙顯示模組產業聯盟」MOU，現場並邀請經濟部次長林全能、技術處副處長林德生等人出席見證，未來聯盟成員將充分發揮所長，精銳盡出共同打造車電護國群山，相關技術包含：

  • 義隆電子提供車用AI晶片研發與製造技術：車用顯示驅動設計、Mini LED 顯示模組、及高功率/低能耗車規設計。
  • 奇美車電提供AI影像辦識技術：車內/外 ADAS 系統開發、動態影像調校技術、及整合智慧感測模組
  • 友達光電提供車用暨座艙顯示技術：任意型態(平面或曲面)顯示模組、及自適應環境顯示技術。
  • 大聯大品佳集團提供晶片市場行銷及應用
  • 中華汽車、華德動能、成運汽車、創奕能源等提供系統搭載與市場應用：亦即投入商品化推動，將各項新興產品導入自家智慧車輛，進行實證運用。
義隆電子股份有限公司董事長葉儀晧則說明，聯盟將藉由整合各自擁有的技術，帶動智慧車電產業鏈，未來的目標將不僅是國內，也將放眼全球車電市場，提供包含 AI 影像晶片應用、艙外應用、艙內應用、影音應用等汽車產業進階應用，包含，為台灣打造一條龍的車電產業製造線。

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