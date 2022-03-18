F1 新賽季「重啟」 3/19 緯來轉播「零時差」
「F1 世界一級方程式賽車」2022 全新賽季將在 3 月 19 日（週六）正式啟動，緯來電視網在 17 號舉辦賽前記者會，這也是緯來電視網自 2005 年，睽違 17 年後，再度投入 F1 世界一級方程式賽車「完整」賽季的轉播行列，賽前記者會也已「重啟」為主題，並喊出「決戰起跑線」的口號。
緯來電視網總經理鄭資益表示，為了回應台灣廣大車迷的殷殷期盼，緯來電視網早在去年就極力爭取，將 2021 最後兩站賽事帶回螢光幕前，並和大家一起見證 Lewis Hamilton 以及 Max Verstappen 上演頂尖車手對決，在最終回合「阿布達比站」才決定誰登上年度冠軍車手的寶座！堪稱近年來最吸睛、最戲劇性的賽季畫下完美句點，也讓緯來電視網最高一度寫下 1.09 的收視佳績，相當於同時間有 23 萬 6 千人在收看精采賽事。今年，緯來電視網將秉持初衷，為廣大車迷送上最優質的比賽內容，2022 F1 全季 22 站賽事都將以「零時差」LIVE 的形式呈現給觀眾，希望大家能繼續給緯來支持鼓勵，一起欣賞絕無冷場的 F1精 采賽事！
2022「F1世界一級方程式賽車」全新賽季將由「巴林大獎賽」揭開序幕，訂於 3 月 19 日（週六）晚間 11 點進行「排位賽」，隔天 3 月 20 日（週日）晚間 11 點再進行「決賽」！10 支車隊 20 位車手蓄勢待發，將駕馭全新戰駒亮相，敬請鎖定緯來體育台 F1 賽事轉播，一起「決戰起跑線」。