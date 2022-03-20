車勝元臉被「插滿針」！3小時沒拔 《某一天》慘況公開
車勝元在《某一天》首次嘗試律師角色，卻是扮演粗俗的三流律師，造型完全顛覆以往帥氣歐巴形象，臉上蓄滿鬍渣，加上深受異位性皮膚炎困擾，不時拿筆猛戳腳指縫止癢，讓嚴肅的職業增添無厘頭喜感。宣傳時，車勝元談到劇情描述他氣血不足，向中醫求診進行針灸治療，從腳到臉扎滿針，畫面播出讓同劇演員誤認針是後製效果，直到車勝元親口解釋全是來真的，直呼前輩太敬業。車勝元苦笑表示這場拍了2、3個小時，整個人都發紅。
《某一天》劇中被知名律師事務所推派、擔任金秀賢辯護的菜鳥律師李雪，被網友形容狗啃式的瀏海髮型，非常貼近角色設定，她的法庭戲表現也讓車勝元驚豔：「我在後面看著她，肯定是準備了很久，台詞背的爐火純青，符合角色的語調，非常到位、很了不起。」
聽到前輩的肯定，李雪靦腆表示，她年紀還小時，就是金秀賢和車勝元的粉絲，身為晚輩帶著尊敬的心情、必須努力演出才行，「這樣的想法恰巧和劇中角色也很契合。」李雪透露拍攝法庭戲極具挑戰，「特別是在準備公審場面的時候，我很苦惱要怎麼表現，他們（金秀賢、車勝元）就在鏡頭後面給了我很多建議並鼓勵我。」
李雪坦言要熟記一長串的台詞的確非常困難，透露自己是利用「溜滑板」來背台詞，「靜靜坐著背反而不能集中，我背包裡會帶著滑板，在拍攝地有一個很大的停車場，有空檔就去溜滑板，邊溜邊背台詞」。《某一天》每週日晚間10點在八大戲劇台播出。