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【MotoGP戰報：印尼站】Oliveira早早確定新賽道冠軍，最後二三名之爭掀起賽事高潮

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-03-21 10:55:20

MotoGP賽事上周來到印尼站，Mandalika賽道於去年正式啟用，因此各車手都想在此爭奪首座冠軍紀錄，但正賽並未上演精彩的爭搶戲碼，早早就確定由Oliveira奪下，反而賽事來到最後段二三名之爭才替賽事帶來高潮。

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MotoGP印尼站Mandalika賽道於2021年正式啟用，車手們也面臨了不少挑戰，其依舊是沒有賽道實戰數據可以參考，再來就是多變的熱帶氣候，也因如此Marquez在排位賽時就有多次轉倒，甚至正賽當天上午暖身時發生High-Side，還被醫生評估不適合出賽，最終只能缺席該站賽事。

本站賽事由Quartararo、Martin、Zarco取得頭排起跑位置，起跑後Quartararo順利守住第一位置，而從第七名出發的Oliveira則立馬竄升到第二，之後接著Miller也成功擠到第三。不過很快的Oliveira就將領先的Quartararo超越，Zarco也在後來超過Rins，甚至進一步超越Quartararo，但本站表現良好的Oliveira不僅沒有受到Zarco威脅，反而還拉開距離獨跑全場奪下冠軍。

Marquez在比賽當天暖身摔車，經醫生評估不適合出賽。
Marquez在比賽當天暖身摔車，經醫生評估不適合出賽。
由於Quartararo排名位置不斷掉落，正以為沒戲時，沒想到賽事來到後段時Quartararo則回過神一步步向前挺進，甚至趁著Zarco與Miller數次攻防坐收漁翁之利取得第二位置，但由於和Oliveira有著不小差距，因此最後就以第二名衝線，而Zarco也順利擠下Miller拿下第三名。

Bastianini（30分）、Bastianini（28分）、Quartararo（27分）、Oliveira（25分）、Zarco（24分）。

Quartararo雖一度掉落排名，但好最後有回神奪下第二。
Quartararo雖一度掉落排名，但好最後有回神奪下第二。
Zarco本站表現相當強勢，最中擠下Miller站上第三名。
Zarco本站表現相當強勢，最中擠下Miller站上第三名。
開賽沒多久Oliveira就獨走。
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