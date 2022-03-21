【MotoGP戰報：印尼站】Oliveira早早確定新賽道冠軍，最後二三名之爭掀起賽事高潮

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MotoGP印尼站Mandalika賽道於2021年正式啟用，車手們也面臨了不少挑戰，其依舊是沒有賽道實戰數據可以參考，再來就是多變的熱帶氣候，也因如此Marquez在排位賽時就有多次轉倒，甚至正賽當天上午暖身時發生High-Side，還被醫生評估不適合出賽，最終只能缺席該站賽事。
本站賽事由Quartararo、Martin、Zarco取得頭排起跑位置，起跑後Quartararo順利守住第一位置，而從第七名出發的Oliveira則立馬竄升到第二，之後接著Miller也成功擠到第三。不過很快的Oliveira就將領先的Quartararo超越，Zarco也在後來超過Rins，甚至進一步超越Quartararo，但本站表現良好的Oliveira不僅沒有受到Zarco威脅，反而還拉開距離獨跑全場奪下冠軍。
由於Quartararo排名位置不斷掉落，正以為沒戲時，沒想到賽事來到後段時Quartararo則回過神一步步向前挺進，甚至趁著Zarco與Miller數次攻防坐收漁翁之利取得第二位置，但由於和Oliveira有著不小差距，因此最後就以第二名衝線，而Zarco也順利擠下Miller拿下第三名。
Bastianini（30分）、Bastianini（28分）、Quartararo（27分）、Oliveira（25分）、Zarco（24分）。