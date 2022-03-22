COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

重案回顧／食人魔陳金火！女保險員遇害　遭分屍丟化糞池

▲台中女保險員命案，兇嫌陳金火、廣德強死刑定讞，2012年執行槍決。（示意圖／pixabay）
▲台中女保險員命案，兇嫌陳金火、廣德強死刑定讞，2012年執行槍決。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-22 13:11:22

日前，涉嫌殺害就讀長榮大學、馬籍鍾姓女大生的梁姓兇嫌，法院一審判處死刑。而台灣自2016年，犯下北捷殺人案的鄭捷，死刑定讞被槍決後，至今還有30多名死囚尚未槍決。回顧過往的重大刑案，2003年發生的台中女保險員命案，絕對是榜上有名，其案件離奇、手段兇殘，至今仍讓人毛骨悚然。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2003年12月間，27歲的施姓女保險員，前往台中市龍井區某機車行洽談業務，不料就此人蒸發，屍體被發現時，早已被支解破碎、棄置於化糞池內。而兇嫌正是機車行老闆陳金火、以及學徒廣德強，2人涉嫌將施女毆打勒昏後，輪流性侵再殺害，為了毀屍滅跡，竟將屍體肢解成多塊，企圖利用化糞池的臭味掩蓋屍臭。

▲白骨,死亡,遺體,屍體,骨骸。（示意圖／取自pixabay）
▲台中女保險員命案，兇嫌陳金火、廣德強死刑定讞，2012年執行槍決。（示意圖／pixabay）
由於施姓女保險員人間蒸發，公司跟家人都驚覺不對勁，立即報警處理。警方獲報後循線擴大搜索，並前往施女最後去的機車行調查，所幸有警員於水塔處，隱約聞到屍臭，這才挖掘出施女的肢體殘骸。而驚悚的是，施女不但被支解分屍，甚至連子宮、胸部都不見，警方並於陳金火身上，查獲施女的手機、首飾等等，這下罪證確鑿，陳金火被立即逮捕。

而廣德強犯案後，涉嫌將施女的筆電拿去變賣，通訊行老闆見狀通報警方，才被逮捕到案。但2人落網後，面對警方的訊問堅持否認犯行，直到警方利用家屬喊話、持續蒐證，才打破2人心房。不過陳金火與廣德強坦承犯行後，卻不斷互相推諉，供稱對方才是主謀。

陳金火甚至表示，殺害施女之後，廣德強有將支解的屍塊「燒烤」後給他吃；而廣德強則是供稱，親眼目睹陳金火殺人，自己只是幫忙「協助」，並稱吃人肉是遭對方脅迫。也因此陳金火犯案後，被媒體冠上「台灣食人魔」的稱號。

2004年8月，台中地院一審判處陳金火和廣德強死刑；2005年1月，高院二審仍判處兩人死刑；2007年9月，最高院判決陳金火和廣德強死刑定讞。2012年12月，法務部批准執行陳金火、廣德強，以及其他7名死囚執行槍決，廣德強一槍斃命，陳金火因為要進行器官捐贈，由法醫點滴麻醉後，再由法警從右腦開一槍，腦死後緊急送往中國附醫摘除器官。

但由於醫學及人權團體認為，死刑犯臨死前捐贈器官頗具爭議，不符人道，因此法務部表示，就算死囚先前表明自願器捐，法務部原則上也不會配合執行，所以陳金火成為台灣最後一個完成器官捐贈的死刑犯。 編輯：林盈君） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

重案回顧／北捷隨機殺人！死刑犯鄭捷槍決前「最後一餐」

長榮女大生命案！冷血兇嫌一審判死　受害家屬求償2千萬

台南佛堂縱火奪7命！曾文彥二審逆轉逃死　改判無期徒刑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀