重案回顧／食人魔陳金火！女保險員遇害　遭分屍丟化糞池

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由於施姓女保險員人間蒸發，公司跟家人都驚覺不對勁，立即報警處理。警方獲報後循線擴大搜索，並前往施女最後去的機車行調查，所幸有警員於水塔處，隱約聞到屍臭，這才挖掘出施女的肢體殘骸。而驚悚的是，施女不但被支解分屍，甚至連子宮、胸部都不見，警方並於陳金火身上，查獲施女的手機、首飾等等，這下罪證確鑿，陳金火被立即逮捕。
而廣德強犯案後，涉嫌將施女的筆電拿去變賣，通訊行老闆見狀通報警方，才被逮捕到案。但2人落網後，面對警方的訊問堅持否認犯行，直到警方利用家屬喊話、持續蒐證，才打破2人心房。不過陳金火與廣德強坦承犯行後，卻不斷互相推諉，供稱對方才是主謀。
陳金火甚至表示，殺害施女之後，廣德強有將支解的屍塊「燒烤」後給他吃；而廣德強則是供稱，親眼目睹陳金火殺人，自己只是幫忙「協助」，並稱吃人肉是遭對方脅迫。也因此陳金火犯案後，被媒體冠上「台灣食人魔」的稱號。
2004年8月，台中地院一審判處陳金火和廣德強死刑；2005年1月，高院二審仍判處兩人死刑；2007年9月，最高院判決陳金火和廣德強死刑定讞。2012年12月，法務部批准執行陳金火、廣德強，以及其他7名死囚執行槍決，廣德強一槍斃命，陳金火因為要進行器官捐贈，由法醫點滴麻醉後，再由法警從右腦開一槍，腦死後緊急送往中國附醫摘除器官。
但由於醫學及人權團體認為，死刑犯臨死前捐贈器官頗具爭議，不符人道，因此法務部表示，就算死囚先前表明自願器捐，法務部原則上也不會配合執行，所以陳金火成為台灣最後一個完成器官捐贈的死刑犯。 編輯：林盈君）
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