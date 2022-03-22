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不孕症迷思！1/4夫妻寧願改做愛姿勢求子　僅1成6去治療

▲國健署與台灣生殖醫學會、中華民國生育醫學會共同發表國內首份不孕症夫妻調查，發現台灣夫妻從備孕、診斷不孕、接受生殖治療到成功懷孕，平均得花上6.1年的時間，經常因此延誤黃金被孕期。（圖／主辦單位提供）
▲國健署與台灣生殖醫學會、中華民國生育醫學會共同發表國內首份不孕症夫妻調查，發現台灣夫妻從備孕、診斷不孕、接受生殖治療到成功懷孕，平均得花上6.1年的時間，經常因此延誤黃金被孕期。（圖／主辦單位提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-22 12:45:53

台灣生育率位居全球後段班，少子化問題已經成為國安議題，衛福部國民健康署台灣生殖醫學會中華民國生育醫學會共同發表國內首份不孕症夫妻調查，發現台灣夫妻從備孕、診斷不孕、接受生殖治療到成功懷孕，平均得花上6.1年的時間，光從備孕到診斷不孕就花了2.9年，就已經超出世界衛生組織（WHO）定義的1年不孕標準判定將近2倍的時間，想要嘗試備孕的夫妻，40%仰賴中醫調養，甚至有34%前往廟宇、道觀、教會祈求懷孕，更寧願相信傳統信仰求子物品，甚至有26%嘗試特定輔助生育的做愛姿勢，但實際求助生殖醫學的人只有16%，比率低的超乎想像，顯見國人輕忽不孕問題且存在拖延傾向。

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這份調查共收集201份問卷，受訪對象為20到45歲經診斷有不孕的民眾。根據WHO標準，超過35歲、無避孕超過1年，或是35歲以下、無避孕超過半年都沒懷孕的狀況，就可判定為不孕症。台灣生殖醫學會秘書長何信頤表示，國人在診對不孕之前，平均花費2.9年嘗試自然懷孕，確診不孕之後，仍花費1.7年嘗試自然懷孕且未積極接受生殖治療，等到實際接受治療後又要花1.5年才能成功受孕，整體來說平均得花6.1年的時間才能求得一個孩子。

進一步分析國人拖延接受不孕治療有三大主因，首先是對「自然懷孕率的極度高估」，其次是「對自身看不見的生殖能力的過度自信」與「對求助生殖醫學的優先次序的誤解」。中華民國生育醫學會理事長張帆表示，如今國人初婚年齡已延後到30歲，且男女性的生殖機能隨年齡往下降是不可逆的事實，但超過9成的人認為只要身體好生殖能力就會好，其實是很嚴重的錯誤觀念。

張帆表示，很多人對自然懷孕機率極度高估，實際上30歲之後精卵的品質就雙雙走跌，即便進行人工生殖，30歲懷孕率勝下30~35%，活產率有25~30%，超過40歲再開使人工生殖治療，懷孕率更低到只剩15~20%，活產率也只有10~15%，且成功率逐年下降。何信頤更戳破民眾對於年齡與自然懷孕率的極度美好想像，「以30歲健康女性來說，每月自然懷孕率剩20%，到了40歲僅剩5%！」

張帆醫師分享，臨床上常見夫妻是要到完全認知不可能自然懷孕時，才要求助生殖醫學，其實都太晚了。即便採用生殖技術，40歲後的人工受孕與試管嬰兒的成功率，也僅有30歲時的1/28，對於自然懷孕率的錯誤認知恐造成夫妻在求子行動方針的誤判，也錯失求助生殖醫學幫助夫妻雙方提高懷孕率的最佳良機。「生理機能不可逆，一旦年過30，更要對懷孕率有正確的認知，不拖延開始科學求子計畫。」

▲國健署提醒，不孕夫妻要把握「2要2不」原則就能免走冤枉路，科學備孕讓求子之路更精準有效率。（圖／主辦單位提供）
▲國健署提醒，不孕夫妻要把握「2要2不」原則就能免走冤枉路，科學備孕讓求子之路更精準有效率。（圖／主辦單位提供）
此外，女性常見的經期不順、經痛等症狀，也可能是不孕的徵兆，文獻證實內分泌失調恐伴隨排卵失敗與無月經症，恐進一步增加不孕的風險，但仍有近半數備孕民眾不認為這類警訊會影響生育能力，甚至放任這些危險因子的發生。何信頤說，臨床上常見先生對自己的能力有自信，拖延很久才願意檢查，才發現是精子出問題。

而民眾常見的備孕方式，例如調整生活作息(72%)、中醫調養(39%)、拜拜(34%)，以及金鏟子等傳統信仰求子物品(27%)相比，僅16%備孕民眾會尋求專業生殖醫學協助。此外，調查也發現，許多夫妻在被診斷不孕症之前，平均花了1.2年嘗試民俗療法。何信頤強調，造成不孕症的危險因子，諸如子宮內膜異位症、骨盆腔發炎病史、生殖系統先天疾病、性功能障礙、精卵品質問題等，都不是非醫學手段可以解決的，在未能掌握自身生殖狀況前，就埋頭備孕恐耗費無謂的精力與寶貴的、隨年齡下滑的懷孕率資本。

調查也顯示，超過半數不孕夫妻表示，希望診斷不孕症前能多了解有關不孕的知識；而回首來時路，不孕夫妻認為，越早知道越好的生殖知識前三名，分別是年齡與試管嬰兒成功率、女性一生卵子數量固定且品質數量會隨年齡下滑，以及年齡是生育關鍵因素。顯見不孕症夫妻對於「拖延」求助生殖醫學普遍存在懊悔心情。

國健署呼籲民眾，只要人生藍圖中有成家求子計畫者，伴侶與夫妻雙方在育齡知識與求子備孕上務必及早掌握「2要2不」，就有機會喜獲麟兒。包括「要及早」：有規律未避孕的性行為，在一年內無法懷孕即為不孕，及早求助生殖醫學不會錯。「要科學」：科學備孕為首要，婚前婚後都應先透過醫學檢查手段掌握看不見的生殖狀況。「不拖延」：年齡與時間流失不可逆，勿作為備孕籌碼，不拖延就是最好的求子計畫。「不放棄」：不孕症不等於不能懷孕，只是不容易孕，應善用生殖醫學幫助自身提高懷孕率。

此外，國健署署長吳昭軍表示，從去年7月1日起，政府也擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助對象，一般不孕夫妻一方具有我國國籍、且妻子年齡未滿45歲，具不孕症診斷證明書，且需進行試管嬰兒療程的夫妻，首次申請最高補助10萬元，再次申請補最高補助6萬元，並一個範圍療程給予不同補助額度。而妻子年齡未滿40歲，每胎補助最多6次，40到45歲每胎最多補助3次，民眾可多加利用。

▲國健署從去年7/1擴大不孕症治療補助對象，幫助更多夫妻一圓求子夢。（圖／國健署提供）
▲國健署從去年7/1擴大不孕症治療補助對象，幫助更多夫妻一圓求子夢。（圖／國健署提供）

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