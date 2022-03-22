不孕症迷思！1/4夫妻寧願改做愛姿勢求子　僅1成6去治療

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進一步分析國人拖延接受不孕治療有三大主因，首先是對「自然懷孕率的極度高估」，其次是「對自身看不見的生殖能力的過度自信」與「對求助生殖醫學的優先次序的誤解」。中華民國生育醫學會理事長張帆表示，如今國人初婚年齡已延後到30歲，且男女性的生殖機能隨年齡往下降是不可逆的事實，但超過9成的人認為只要身體好生殖能力就會好，其實是很嚴重的錯誤觀念。
張帆表示，很多人對自然懷孕機率極度高估，實際上30歲之後精卵的品質就雙雙走跌，即便進行人工生殖，30歲懷孕率勝下30~35%，活產率有25~30%，超過40歲再開使人工生殖治療，懷孕率更低到只剩15~20%，活產率也只有10~15%，且成功率逐年下降。何信頤更戳破民眾對於年齡與自然懷孕率的極度美好想像，「以30歲健康女性來說，每月自然懷孕率剩20%，到了40歲僅剩5%！」
張帆醫師分享，臨床上常見夫妻是要到完全認知不可能自然懷孕時，才要求助生殖醫學，其實都太晚了。即便採用生殖技術，40歲後的人工受孕與試管嬰兒的成功率，也僅有30歲時的1/28，對於自然懷孕率的錯誤認知恐造成夫妻在求子行動方針的誤判，也錯失求助生殖醫學幫助夫妻雙方提高懷孕率的最佳良機。「生理機能不可逆，一旦年過30，更要對懷孕率有正確的認知，不拖延開始科學求子計畫。」
此外，女性常見的經期不順、經痛等症狀，也可能是不孕的徵兆，文獻證實內分泌失調恐伴隨排卵失敗與無月經症，恐進一步增加不孕的風險，但仍有近半數備孕民眾不認為這類警訊會影響生育能力，甚至放任這些危險因子的發生。何信頤說，臨床上常見先生對自己的能力有自信，拖延很久才願意檢查，才發現是精子出問題。
而民眾常見的備孕方式，例如調整生活作息(72%)、中醫調養(39%)、拜拜(34%)，以及金鏟子等傳統信仰求子物品(27%)相比，僅16%備孕民眾會尋求專業生殖醫學協助。此外，調查也發現，許多夫妻在被診斷不孕症之前，平均花了1.2年嘗試民俗療法。何信頤強調，造成不孕症的危險因子，諸如子宮內膜異位症、骨盆腔發炎病史、生殖系統先天疾病、性功能障礙、精卵品質問題等，都不是非醫學手段可以解決的，在未能掌握自身生殖狀況前，就埋頭備孕恐耗費無謂的精力與寶貴的、隨年齡下滑的懷孕率資本。
調查也顯示，超過半數不孕夫妻表示，希望診斷不孕症前能多了解有關不孕的知識；而回首來時路，不孕夫妻認為，越早知道越好的生殖知識前三名，分別是年齡與試管嬰兒成功率、女性一生卵子數量固定且品質數量會隨年齡下滑，以及年齡是生育關鍵因素。顯見不孕症夫妻對於「拖延」求助生殖醫學普遍存在懊悔心情。
國健署呼籲民眾，只要人生藍圖中有成家求子計畫者，伴侶與夫妻雙方在育齡知識與求子備孕上務必及早掌握「2要2不」，就有機會喜獲麟兒。包括「要及早」：有規律未避孕的性行為，在一年內無法懷孕即為不孕，及早求助生殖醫學不會錯。「要科學」：科學備孕為首要，婚前婚後都應先透過醫學檢查手段掌握看不見的生殖狀況。「不拖延」：年齡與時間流失不可逆，勿作為備孕籌碼，不拖延就是最好的求子計畫。「不放棄」：不孕症不等於不能懷孕，只是不容易孕，應善用生殖醫學幫助自身提高懷孕率。
此外，國健署署長吳昭軍表示，從去年7月1日起，政府也擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助對象，一般不孕夫妻一方具有我國國籍、且妻子年齡未滿45歲，具不孕症診斷證明書，且需進行試管嬰兒療程的夫妻，首次申請最高補助10萬元，再次申請補最高補助6萬元，並一個範圍療程給予不同補助額度。而妻子年齡未滿40歲，每胎補助最多6次，40到45歲每胎最多補助3次，民眾可多加利用。