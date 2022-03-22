僑委會辦僑生翻譯比賽　高中印尼語組全國冠軍曝參賽秘訣

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決賽當天，抽到題目後只有短短幾分鐘的準備時間，就要現場進行中文與印尼語的雙向口語翻譯；在中文翻譯印尼語的部分，官幸家同學抽到關於衛生福利部的宣導文章，在印尼語翻譯中文的部分，他則是抽到關於僑務委員會補助及台灣小吃的題目。
今年僑生翻譯比賽分為印尼、越南、緬甸及泰文組等東南亞語系組別，採雙向翻譯方式，內容聚焦「僑生與台灣的日常生活」及「台灣防疫經驗推廣」，吸引來自東南亞各國共計423位僑生報名參加。呂元榮表示，僑生具有在地化與國際化的優勢，並具有雙語，甚至是多語的能力，透過此次翻譯比賽，不但可以精進同學的華語，也加深對台灣之美及多元文化內涵的認識與瞭解，也希望藉此讓更多企業看見僑生語言優勢的競爭力，成為產業所需人才。
政府推行僑生政策70餘年，歷來培育總計16餘萬畢業留台校友，成為各行各業的重要力量。呂元榮指出，因應少子女化及國際人才競逐的趨勢，僑委會致力擴大培育及留用僑生政策，推動「培育生源，擴大招生、在學輔導及就業輔導」四大面向策略，以達成「攬才、育才、留才」的目標。在委員長童振源的指導下，僑委會也積極培育包括4年制大學、二年制海青班副學士班，以及3+4產學攜手合作僑生專班，積極培養國家發展所需專業技術僑生人才，並透過評點制，讓更多畢業僑生留台發揮所學，一展長才，截至今年1月底止，累計透過評點制留臺僑生已達13,728人。隨著科技日新月異的進步，大數據及AIoT智能時代的來臨，呂元榮表示，僑務工作也配合智能化快速轉型，並舉辦包括「全球僑校及僑生華語歌唱比賽」及「全球僑校華語口說爭霸賽」等活動，推動「智能僑委會」服務工作，為僑生打造成就自我的舞臺。呂元榮再次肯定所有參與比賽的僑生同學，並恭喜獲獎者。臺灣具有優質的高等教育環境與良善的人文力量，僑委會張開雙臂歡迎海外優秀學子來台升學，許自己一個成功的未來。
另外，2022僑生翻譯比賽獲獎名單高中組冠軍如下：官幸家(印尼文組)、譚諱良(越南文組)亞軍：鄒寶如(印尼文組)、葉秋群(越南文組)季軍：張菲達(印尼文組)、杜氏嬌貞(越南文組)佳作：周允思、曾國峰(越南文組)大學組冠軍：田小玉(印尼文組)、李嘉欣(越南文組)、李本柔(緬甸文組)、施芸庭(泰文組)亞軍：曾嘉玲(印尼文組)、凌秀玉(越南文組)、鄭明明(緬甸文組)、黃于玲(泰文組)季軍：蔡繪理(印尼文組)、陳思豪(越南文組)、黃玉冰(緬甸文組)佳作：李虹慧、陳麗珍(印尼文組)；陳貴添、黃鴻燕(越南文組)。