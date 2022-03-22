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僑委會辦僑生翻譯比賽　高中印尼語組全國冠軍曝參賽秘訣

▲高中組由官幸家及譚諱良拿下印尼文與越南文組冠軍，和僑委會副委員長呂元榮合影留念。（圖／僑委會提供）
▲高中組由官幸家及譚諱良拿下印尼文與越南文組冠軍，和僑委會副委員長呂元榮合影留念。（圖／僑委會提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-03-22 16:31:00

《四方報》報導，僑務委員會「僑生翻譯比賽」活動邁入第二屆，3月中旬進行決賽與頒獎典禮。經過專業評審委員書面測驗、面試及決賽層層嚴格篩選，高中組由官幸家及譚諱良拿下印尼文與越南文組冠軍；大學組則由田小玉、李嘉欣、李本柔、施芸庭分別拿下印尼、越南、緬甸及泰文組冠軍。僑委會副委員長呂元榮代表出席頒獎，他勉勵所有在台僑生朝自己的夢想前進，展現才華、讓企業看見僑生雙語優勢的競爭力。 

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來自印尼坤甸的官幸家同學表示，學校在新生基礎訓練時有安排一系列的華語文課程，在高一上學期開學後，國語文課的老師也使用專為外籍學生所設計的華語教材，使他感受到學校在僑生華語能力培養上的用心；去年十一月還在防疫旅館期間，官幸家同學由班級導師吳怡霆老師身上得知僑務委員會舉辦僑生翻譯比賽的訊息，便勇敢地報名參加。在初賽的時候，有四天的時間可以上傳自己翻譯的文章，進入複賽時，高中印尼語組只剩下十一名選手，而且各個實力不容小覷，幸好最終順利進入決賽，並且拿下全國冠軍。 

決賽當天，抽到題目後只有短短幾分鐘的準備時間，就要現場進行中文與印尼語的雙向口語翻譯；在中文翻譯印尼語的部分，官幸家同學抽到關於衛生福利部的宣導文章，在印尼語翻譯中文的部分，他則是抽到關於僑務委員會補助及台灣小吃的題目。 

今年僑生翻譯比賽分為印尼、越南、緬甸及泰文組等東南亞語系組別，採雙向翻譯方式，內容聚焦「僑生與台灣的日常生活」及「台灣防疫經驗推廣」，吸引來自東南亞各國共計423位僑生報名參加。呂元榮表示，僑生具有在地化與國際化的優勢，並具有雙語，甚至是多語的能力，透過此次翻譯比賽，不但可以精進同學的華語，也加深對台灣之美及多元文化內涵的認識與瞭解，也希望藉此讓更多企業看見僑生語言優勢的競爭力，成為產業所需人才。 
 
政府推行僑生政策70餘年，歷來培育總計16餘萬畢業留台校友，成為各行各業的重要力量。呂元榮指出，因應少子女化及國際人才競逐的趨勢，僑委會致力擴大培育及留用僑生政策，推動「培育生源，擴大招生、在學輔導及就業輔導」四大面向策略，以達成「攬才、育才、留才」的目標。在委員長童振源的指導下，僑委會也積極培育包括4年制大學、二年制海青班副學士班，以及3+4產學攜手合作僑生專班，積極培養國家發展所需專業技術僑生人才，並透過評點制，讓更多畢業僑生留台發揮所學，一展長才，截至今年1月底止，累計透過評點制留臺僑生已達13,728人。隨著科技日新月異的進步，大數據及AIoT智能時代的來臨，呂元榮表示，僑務工作也配合智能化快速轉型，並舉辦包括「全球僑校及僑生華語歌唱比賽」及「全球僑校華語口說爭霸賽」等活動，推動「智能僑委會」服務工作，為僑生打造成就自我的舞臺。呂元榮再次肯定所有參與比賽的僑生同學，並恭喜獲獎者。臺灣具有優質的高等教育環境與良善的人文力量，僑委會張開雙臂歡迎海外優秀學子來台升學，許自己一個成功的未來。 
 
另外，2022僑生翻譯比賽獲獎名單高中組冠軍如下：官幸家(印尼文組)、譚諱良(越南文組)亞軍：鄒寶如(印尼文組)、葉秋群(越南文組)季軍：張菲達(印尼文組)、杜氏嬌貞(越南文組)佳作：周允思、曾國峰(越南文組)大學組冠軍：田小玉(印尼文組)、李嘉欣(越南文組)、李本柔(緬甸文組)、施芸庭(泰文組)亞軍：曾嘉玲(印尼文組)、凌秀玉(越南文組)、鄭明明(緬甸文組)、黃于玲(泰文組)季軍：蔡繪理(印尼文組)、陳思豪(越南文組)、黃玉冰(緬甸文組)佳作：李虹慧、陳麗珍(印尼文組)；陳貴添、黃鴻燕(越南文組)。


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