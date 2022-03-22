▲ 宏佳騰攜手微星科技創「CROXERA M 智慧後照鏡」 4 月於嘖嘖開放預購

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同屬聯盟夥伴的 SYM 三陽工業以最新發表車款 KRNBT 力挺展出搭載「CROXERA M 智慧後照鏡」的型態樣貌，充分描繪不分油電車款搭載智慧配備、引領全台機車升級智慧安全的趨勢願景。
宏佳騰董事長特助鍾亞成表示，全新的「CROXERA M 智慧後照鏡」突破品牌或指定車款使用限制，藉由不論油車或是電車皆需搭載的後照鏡，帶給機車族群在不需更換車輛下、升級體驗結合車聯網的智慧裝置，進一步提升騎乘安全，期許未來持續以領先業界的科技技術，讓消費者擁有最便捷智慧的安全騎乘體驗。
CROXERA 安全車聯網聯盟執行長林東閔指出，本次聯盟發表之「CROXERA M 智慧後照鏡」，讓智慧安全車聯網服務受眾更進一步推升，堪稱機車發展史上劃時代的創舉；亦是聯盟首度邀集夥伴共同展現科技創新結合交通運輸的重要里程碑。而 CROXERA 系統 6 年多來採用 Google Cloud Platform （GCP） 雲端運算優勢所帶來的出色表現，也讓 Google Cloud 注意到其發展，在此次發表會宣布成為 CROXERA 安全車聯網聯盟合作夥伴，共同推動台灣機車產業智慧升級。
智慧後照鏡「CROXERA M」是匯集宏佳騰與 MSI 微星科技兩大品牌的創新技術，並結合分離式運算技術與全新開發智慧聯網，而為了讓產品有最安心耐用的頂規品質，此次也委由全國最大車鏡製造廠，同時也是知名汽車品牌 Porsche 與 Toyota 供應商的健生實業所生產，在外型上以風切流線造型搭配咬花壓紋外觀，營造簡約時尚美感，內部採用電鍍中空金屬管、防水線材與強化複合材質強化結構，確保長期在日曬雨淋情況下依舊耐用，也讓技術與外觀升級的同時，在後照鏡的品質上也能有大幅的提升。
不僅如此，「CROXERA M 智慧後照鏡」內建低功耗藍牙 Bluetooth LE 5.2 技術，提供快速且穩定的傳輸效率，車主可藉由手機與專屬 CROXERA Edge App 進行連線，串聯 CROXERA 雲端聯網來享有 CROXERA 系統貼心的機車安全服務外，更能擁有 OTA 韌體更新功能享有最新的智慧服務。
此外，「CROXERA M 智慧後照鏡」可透過 App 程式自行定義智慧後照鏡上方守護光條顯示顏色，鏡面上的測速照相與智慧事件警示燈，也會在車主騎乘行經測速相機路段時，以恆亮顯示提醒車主留意，並在騎乘超速時，搭配守護光條以共同閃爍方式提醒車主避免違規；未來並可進一步整合 CROXERA 雲端系統共享之危險路段、道路施工路段等交通事件資訊，打造更多元完整的智慧交通解決方案。
實踐產業升級創新，同時讓消費者享有高 CP 值優惠回饋與了解「CROXERA M 智慧後照鏡」結合智慧科技提升機車騎乘安全的設計理念，宏佳騰智慧電車亦宣布首度以群眾集資方式，4 月底將在全台最大群眾集資平台「嘖嘖」上線開放預購。
本次 CROXERA 安全車聯網聯盟於 3 月 22 日至 25 日在台北南港展覽館２館智慧城市展，偕同合作夥伴帶來令人驚艷的次世代智慧交通安全技術與產品，包含顯示器解決方案大廠友達光電展出與宏佳騰共同開發的 CROXERA 6／CROXERA Q 智慧儀表、Google Cloud 與 HERE Technologies 分別呈現 CROXERA 系統中，建立於 GCP 雲端服務平台上的獨家分離式運算架構與採用 HERE Mobile SDK 技術服務、III資策會則秀出與 CROXERA Smart Notice 系統合作的智慧機車交通解決方案計畫。
MSI 微星科技展出車載暨商用解決方案、物流派遣機與車載智慧 T－Box 等相關系列產品，還有 TWM 台灣大哥大以優異的 5G 聯網優勢與AI創新力，展示車隊大管家 3.0 精準管理企業車隊狀態、OTA 平台有效幫助聯網裝置更新資訊的創新應用成果。
現場並展出搭載效能強大、運算速度更快 CROXERA 6 智慧儀表系統的 Ai-1 Ultra ABS、全台首款商務智慧電車 Ai-2 Gather 與全能輕巧綠牌智慧電車 Ai-4 Ever 等多款宏佳騰智慧電車。
＜CROXERA M 智慧後照鏡＞
https://croxera.com/smart-device
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