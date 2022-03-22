▲ Gogoro Network 與遠傳電信合作建置智慧交通號誌不斷電系統

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無預警停電所造成的潛在風險，對於民生經濟影響甚鉅，從城市管理來看，若路口交通號誌因地震、颱風或人為因素突然停電無法正常運作時，不僅影響道路交通安全、導致車流混亂，甚至會危及用路人生命安全與財產損失，突顯大型路口裝設不斷電交通號誌系統的必要性。
於台北市導入「智慧交通號誌不斷電系統」 停電時發揮作用
Gogoro Network 此次攜手遠傳電信設置的智慧交通號誌不斷電系統，使用 Gogoro Network 智慧電池作為電力來源，確保停電時路口號誌不中斷。經測試後，Gogoro Network 智慧電池能使交通號誌不斷電系統維持燈號正常運作達3.5 小時1，於停電時降低路口風險。
Gogoro Network 在各個路口設置的智慧交通號誌不斷電系統，皆配置兩顆 Gogoro Network 智慧電池，可與遠傳電信的不斷電系統監控平台進行串聯，發揮即時監控功能，並主動發送警告訊息，若有異常狀況，維運團隊能夠及早發現與處裡。即使電力中止供應的時間更長，維運團隊亦可透過「電池交換」方式，抽換低電量電池、換上高電量電池，延長不斷電系統的服務時間，將大幅降低道路交通安全的風險。
其中台北市政府於 2021 年底在台北市忠孝東路五段、松山路口裝設智慧交通號誌不斷電系統進行測試，實際驗證後，面臨 3 月 3 日停電時，使用 Gogoro Network 智慧電池的智慧交通號誌不斷電系統確能及時發揮作用，維持該路口交通號誌運作，智慧交通號誌不斷電系統持續運作近兩個小時，直至該區域電力恢復正常時，交通號誌才恢復以原有的市電供應方式。
Gogoro Network 與遠傳電信攜手合作 實踐循環經濟打造智慧城市
為了讓路口交通號誌無預警因供電問題失效之機率降到最低，許多縣市政府今年均已規劃、或有意願導入交通號誌不斷電系統設置標案，Gogoro Network 與遠傳電信亦將積極投入，期待能在更多縣市建置可進行電池交換的智慧交通號誌不斷電系統，提供更佳的智慧城市解決方案。
Gogoro Network 為全球最大、最穩定、最聰明且最多人使用的電池交換系統，已公開展示的智慧交通號誌不斷電系統和智慧停車柱，都是智慧電池生命週期的循環應用方案，未來還可結合更多不同的智慧物聯網裝置，將應用範圍再擴大，透過與智慧城市生態圈業者的創新合作，實踐循環經濟，打造永續、智慧的宜居城市。
備註：3.5 小時係 Gogoro Network 以及台北市政府交通局交工處，於 2022 年 1 月實際於忠孝東路以及松山路口測試之結果，實際待用以及電力備援期間，可能依路口相關燈號設計用電量以及當時使用電池容量有關，數值僅供參考。