搶攻後疫情爆發商機 台中餐飲業拚展店祭優惠

搶攻後疫情時代爆發商機，台中市餐飲業卯起勁來出新招；王品集團拚展店不手軟，繼「嚮辣和牛麻辣鍋」3月插旗台中，4月又將在捷運線上開設新品牌燒肉店。另星享道酒店則趁春天到來，推出「春日時光」新菜單，有甜點手作麵包都是春天好滋味。新天地為慶祝創業一甲子，發起臉書分享當年婚宴老照片活動，大獎是獨得2桌經典婚宴桌菜。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「嚮辣」提供6種和牛玩味吃法、頂級和牛海鮮塔吃到飽、5種功夫湯頭、時尚調酒、超過100種自助吧，澎湃又多元口味。（圖／業者提供）

王品集團看準台中人喜愛麻辣鍋吃到飽，特於3月19日在捷運南屯站旁開設「嚮辣 和牛麻辣鍋」旗艦店。「嚮辣」主打餐酒館風格，首店在台北開幕後就掀起預訂熱潮，雖然候位時間長達一個月，仍讓消費者讚稱「不到千元就能吃到多種和牛及頂級海鮮，CP值超高！」歡慶開幕，即日起至月底加入嚮辣LINE好友，享有4人8折優惠，邀請3好友再抽「海陸頂級嚮套餐全桌免費券，每周一名，共三名，優惠限4人使用，價值3952元。





▲嚮辣和牛麻辣鍋設想周到，店裡提供有如巧克力球的麻辣球，方便嗜辣族自由調味。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.23)

業者表示，「嚮辣」鎖定20-35歲年輕客群，提供6種和牛玩味吃法、頂級和牛海鮮塔吃到飽、5種功夫湯頭、時尚調酒、超過100種自助吧，價位分別有698元、798元、898元三種，滿足嗜辣族味覺與視覺雙重飽足體驗。「嚮辣」旗艦店共有120席座位，店裝以中西fusion餐酒夜店時尚風格。此外，更與台北知名酒吧「菱玖洋服」主理人Nick Huang聯合設計生日調酒，提供消費者大啖麻辣鍋搭配酒品的微醺樂趣。





▲台中星享道酒店「道咖啡」餐廳，即日起推出「春日食光」新菜單，包括五款春日甜點、四款手作麵包外，另有新菜色。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.23)

春天到了！台中星享道酒店「道咖啡」餐廳，即日起推出「春日食光」新菜單，包括五款春日甜點、四款手作麵包外，另有新菜「義式香料白酒燴海鮮鍋」，「松露牛肝菌野菇焗烤飯」及「煙燻鮭魚青醬義麵」。其中，煙燻鮭魚青醬麵上面點綴如珠寶般的魚子醬，搭配主廚自製青醬，無限海味在口中綻放。





至於甜點及手作麵包，則由澳洲藍帶金獎甜點師傅張晏銘，及旅日烘焙主廚李志豪聯手規劃，每日限量，要讓消費者品嚐甜入心坎美味，包括「春櫻」是以黑巧克力故出櫻花樹，粉嫩的微波蛋糕如櫻花綻放；日本風味的「柚香乳酪」，淡淡柚香加上重乳酪蛋糕，香氣迷人。「穆黑」酒漬櫻桃沙哈巧克蛋糕，入口香氣多層次變化，及「荔枝抹茶慕斯」、「巧克力紅酒慕斯」，五種口味一同妝點春日繽紛。





▲台中新天地為慶祝創業一甲子，發起在臉書分享當年婚宴老照片活動。（圖／業者提供）