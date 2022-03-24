抖腳如何改善？醫指關鍵。未必要改，且還有助健康！

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楊聰財醫師表示，抖腳可能原因有很多，除了可能因自小模仿出來的習慣，或無聊所做出的動作以外，原發性顫抖症也會出現抖手或抖腳的症狀，確切原因還有待醫學研究，推測與染色體異常有關，因此抖腳也有可能受到家族遺傳影響，像是常見父子看電視一起抖腳，這或許不單僅是模仿。另外，也有可能受到物理影響，例如酒精、咖啡因等，許多人酒精、咖啡因較大量時，會出現頭暈、顫抖等現象，也包括腿部。
疾病方面，常見則如不寧腿症候群，此與掌管活動的多巴胺分泌異常有關，最顯著的症狀就是腿在久坐、睡覺等身體靜止時刻，容易出現搔癢、發麻等不適，症狀在活動時得以消緩，因此身體也可能出現代償行動，無意間透過抖腳減緩症狀，常聽到「一直抖腳，腳在癢是不是。」確實有可能發生。
除此之外，過動症也是常見原因之一，過動症常不被重視，被認為只是小孩好動、沒定性，但其實成人也會有，且足以影響專注力，而在像是為了處理事情需久坐於桌前，活動受限的情況下，身體有意識或無意識地以抖腳滿足活動需要，是一種將腦部的壓力轉移至身體末稍的表現。焦慮症、社群焦慮症等情緒障礙，患者也可能為了消緩焦慮而不自覺抖腳，也是同樣的道理。
抖腳未必要改善，只是個行動，且還有助健康！
楊聰財醫師表示，抖腳只是個行動表現，如同伸懶腰，會被認為輕浮、沒定性，僅是因世人未不瞭解背後的原因所給予的定論。因此若不礙事也無妨，適度的抖腳反而還有助於身體健康，正如同伸懶腰其實是一種身體不自覺做出的伸展運動一般。
抖腳除了前述提到有助部分族群提高專注力以外，也可視為小幅度的腿部運動，可微幅提升下半身的血液循環，有助緩和因久久不動而產生的膝蓋不適，例如剛起床或是久坐後，也可防腳麻。也因可以轉移壓力，又是個小幅度運動，也有助於心情放鬆。
抖腳如何改善？醫：找出原因才是根本之道。
不過若是考量抖腳給人帶來的感受、眼光或影響他人，發現自己或小孩、親友等有抖腳的習慣想要避免，改善就不能單只認為是個壞習慣，而純粹只是要求停止抖腳，因為根本原因沒解開，抖腳一樣會持續，甚至讓當事人感到焦躁不安，這也是為什麼許多人想改卻改不掉的原因。
改善抖腳，建議應從前述觀察是否有相關原因，對症下藥、從根本改善。而若找不出原因，也可以尋求精神科醫師協助，釐清是否有精神方面或荷爾蒙分泌異常，透過藥物、心理衛教、行為治療等幫助改善。如此和單純要求停止抖腳，會更有助於整體身心健康。
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