開工不憂鬱！本周天天喝「星巴克買一送一」咖啡優惠，根據星巴克官網，今（19）日uniopen聯名卡每周一飲料好友分享，周二國際擁抱日1月21日擁抱你我好友分享日、喝到周三大寒1月20日，周四、周五foodomo外送優惠。《NOWNEWS今日新聞》記者算出，最便宜買法大杯星沁爽55元起、美式57.5元、那堤70元、星冰樂62.5元一次整理。路易莎咖啡表示，每日熱銷TOP 9飲品「現折5元」優惠。
星巴克：買一送一天天喝！大杯美式57.5、那堤70、星冰樂62.5元咖啡優惠
周一到周五天天喝「星巴克買一送一」！本周三大咖啡優惠一次整理：
◾️周一「買一送一」uniopen聯名卡飲料好友分享！即日起至6月30日，活動期間每週一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好最便宜買法：平均每杯大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元起、「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元、「香草風味星冰樂」62.5元。
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0)付款及自動加值等交易，不適用綁定星巴克隨行卡或星巴克APP支付、行動錢包支付(如：icash Pay、OPEN錢包、LINE Pay、台灣行動支付等）。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
◾️周二、周三「買一送一」國際擁抱日咖啡優惠！明天周二1月20日大寒、周三1月21日是國際擁抱日，星巴克表示，大家於全台門市2026年1月20日（二）至1月21日（三）11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
◾️周四、周五「買一送一」外送咖啡優惠！1月14日至1月27日、每週三至五指定品項好友分享，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
記者試算每一杯特大杯飲品優惠價格：「特選美式咖啡」70元、「那堤」77.5元、「焦糖可可碎片星冰樂」平均97.5元。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
路易莎：「現折5元」每日熱銷TOP 9飲品優惠！
路易莎表示，早晨抗漲計畫，每日11:00前，排行榜熱銷Top 9飲品享「現折5元」回饋。優惠品項涵蓋經典咖啡與人氣茶飲，包括咖啡拿鐵、卡布奇諾、莊園美式、莊園拿鐵、路易莎特調咖啡、美式黑咖啡，以及錫蘭紅茶、薰香綠茶與黑糖雪點奶茶。
資料來源：星巴克、foodomo、路易莎咖啡
