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跨國愛情大不易　劉洺愷：遇到對的人距離沒問題

▲劉洺愷坦言，剛交往時身邊的親友都不看好這段遠距離戀情。（圖／翻攝自AhBeeCakery臉書粉絲專頁）
▲劉洺愷坦言，剛交往時身邊的親友都不看好這段遠距離戀情。（圖／翻攝自AhBeeCakery臉書粉絲專頁）

記者李澍/綜合報導

2022-03-24 16:35:002022-03-24 16:43:03

異國戀情要修成正果不免要克服重重關卡。來自新加坡的台灣女婿劉洺愷表示，與老婆是透過網路認識，交往的三年間，一年頂多見3至4次，其餘時間都是透過電話或視訊維持感情；婚後，仍會因文化差異不時有摩擦。不過，他也堅定地表示，「只要遇到對的人，距離就不是問題」。

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提到認識與老婆相識的過程，劉洺愷說，「我在新加坡透過網路認識我現在的老婆；認識之後，我們在台灣碰了面，之後慢慢走到一起，開始了遠距離戀愛，同時，我也愛上台灣」。

劉洺愷坦言，剛交往時身邊的親友都不看好，認為「這麼遠，一年也才飛幾次，要怎麼維持遠距離戀情」；當時還是女友的老婆第一次到新加坡見面時，岳母還因為擔心帶全家總動員；面對旁人種種擔憂，劉洺愷以一句老話回應，「只要遇到對的人，就有共同的方向；我們的目標就是希望朝著結婚的方向邁進」。

被問到怎麼維繫兩個人的感情，劉洺愷說，交往時，自己一年會飛來台灣3次，老婆會飛到新加坡1次，每天一定會通電話或是視訊；他也說，「很多人都擔心我會被騙，但一個人要騙你，就算睡在你旁邊以可以騙你，這跟距離沒有太大的關係，有距離有時反而能更加了解一個人」。

不過，就算感情在恩愛，跨國戀情總有不少文化差異及語言障礙要克服。禮節方面，劉洺愷表示，在新加坡有想法就可以表達，肚子餓了想吃就吃，但在老婆家，回應長輩說話就不能太直接，吃飯也要等長輩先用才能吃。

語言問題也是一大障礙，劉洺愷說，在新加坡雖然有很多機會可以說中文，但如果服務生是馬來人或是印度人，就需要使用英語；在新加坡生活的一年中，老婆常因為不擅常英文溝通，而不敢點餐，有時候連想下樓用餐都有困難。

談到如何克服這些相處上的障礙，劉洺愷坦然說，夫妻間的溝通模式就是小吵小鬧，因為老婆，自己的言行也收斂、改善了很多；另外，因為現在在台灣定居，自己的父母每天都想要看孫子，因此每天都會跟新加坡的家人通上電話，儘管有點距離，但家人的感情反而越來越好。


 

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