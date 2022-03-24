Toyota Town Ace 上市滿月訂單破 6 千台！加碼贈五千元行車紀錄器
Toyota Town Ace 於 2 月中旬正式上市滿月後全台累積超過 6,000 張訂單，超越過去自家商用車 ZACE、Innova 紀錄。針對 Town Ace 車型 Toyota 除延續汰舊換新優惠價 45.1 萬元起與零利率優惠專案外，即日起到 4 月底預訂 Town Ace 車主更加碼贈送價值5,000元的行車紀錄器乙台作為交車禮。
全新 Town Ace 之所以能夠熱銷的原因歸功於在載重、空間、油耗表現、安全防護及後勤保固上都能滿足好頭家們的需求:最高載重 960 公斤，搭配最高 2,445mm x 1,585mm 的貨床面積；另搭載 1.5 升 2NR-VE 直列四缸汽油引擎，平均油耗在自排版本高達 15.2km/L，手排版本也有著 14.8km/L 的油耗表現；安全配備除了全車系標配雙氣囊、智能煞車輔助、VSC 車輛穩定系統、TRC 循跡防滑系統外，頂規車型的 TSS（Toyota Safety Sense）系統，提供 PCS 預警式防護、AHB 智慧型遠光燈自動切換、LDA 車道偏離警示、前車駛離提醒、踏板誤觸抑制系統。
售後保固部分，Town Ace 提供全車（不含貨床）4 年或 12 萬公里（以先到者為準）保固，以及貨床 2 年或 5 萬公里（以先到者為準）保固，連續準時定保還可延長至 5 年 14 萬公里保固，及全台高達 153 個服務據點數。
有購車需求的消費者可洽詢全台 Toyota 展示中心，或上 Toyota 網站：http://www.toyota.com.tw查詢相關資訊。