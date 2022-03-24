回憶殺！他曬「神秘折疊小本子」 網笑喊：聯誼都靠它
現代3C科技發達，幾乎人手一支智慧型手機，無論上網或是打電話都很方便，想要找人就不必再翻閱電話簿。對此，一名網友就分享一張折疊電話本的照片，立刻引起網友討論。
原來該名網友在臉書社團《爆廢公社》中分享一張折疊電話本的照片，仔細一看可見上頭不僅能寫下個人的基本資料，包含姓名、住址、電話、出生年月日、星座、血型等等以外，下方的聯絡人欄位也可填寫名字、BB Call號碼、電話、地址等，在那個沒有手機的年代，這可以說是最輕薄又方便攜帶的電話本，因此也讓原PO好奇詢問：「用過這種電話簿的人，現在都幾歲了？」
照片一PO出立刻引起鄉民共鳴，也被轉發到臉書社團《爆廢公社》，許多網友都紛紛表示：「以前聯誼留對方電話的神器」、「想起過去 ，44」、「好懷念」、「45 ，我記得我還有一本 還在家裡。跟許多信件放一起。裡面好多曾經的好有聯絡方式。 有些人可能都不知道去哪裡了。 每當年度大掃除整理到哪裡都會翻一下。 滿滿的回憶ㄚ！」、「40那個上下合起來會稍微吸住！！重點在於中間的紙容易破！！」、「好用！缺點字真的太小」、「38，小學同學家裡的電話還都記著」、「我40歲，以前我們都會比誰寫得最滿、誰收集的最多」。
另外也有人歪樓笑說：「我都會拿這個學賭聖洗牌」、「我還有拍藝術照然後做成這種電話簿，天啊～歲月」、「看了賭神後，沒事就拿這個來玩洗牌」。（編輯：陳珮瑜）