體驗舌尖非凡感受　Jeek致敬台北五間「BOLD TASTE」餐廳

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Jeek指出：「代表我心中的台北餐廳，必須兼融人文內涵與硬底功夫，在傳統之上大膽創新的精神，才稱的上是極致的台北好味。」一如在20世紀初誕生的馬爹利藍帶干邑，甘美香醇、滑軟細緻的酒質，不僅展現了歷史最悠久馬爹利酒廠的工藝技術，而同時也體現了大膽創新的精神，創造了首支將XO等級的干邑，賦予上自己的名稱，稱之為「馬爹利藍帶」，造就了馬爹利令人推崇的成就與地位，因而被譽為「經典傳奇之作」。
金蓬萊遵古台菜
由第三代料理人遷址至天母東路的「金蓬萊遵古台菜」，將六十多年來的淬鍊與堅持灌注於料理中，並揉合更多源源不絕的創意，以真功夫展現東方菜色的高雅不凡，Jeek分享道，一如白先勇在《台北人》中寫到的私房官家菜，有著風華大氣、浪漫深刻的印象，「金蓬萊的排骨酥，一口咬下酥脆的外層、濃郁飽滿的肉汁，看似簡單的背後，卻藏有相當深厚的底蘊與文化」，而帝王佛跳牆，結合深層肉味與海味的鮮甜，一如馬爹利XO被賦予了美妙的醇厚口感、多樣的芬芳，延續著家族經典與餘韻無窮的特色，成為傳奇的「生命之水」。
欣葉台菜
連續四年閃耀米其林餐盤的欣葉台菜，自1977年起家，保存著記憶中的經典風味，遵循老師傅一代代的傳承，結合大膽創新的態度，將台灣家常菜昇華為精緻宴席，早已是許多老饕心目中難以取代的美好滋味，Jeek說道：「菜脯炒飯、香辣大蝦，這些耳熟能詳的菜色，不僅代表著飄香多年的正統台灣味，背後講究的炒功、層層激發的鮮味精髓，更讓它變得非常不平凡」，宛如馬爹利藍帶自問世以來，始終是不變的經典，更被視為凝聚宴席與眾人情感的重要推手。
南村｜私廚‧小酒棧
位於忠孝東路巷弄中的「南村｜私廚‧小酒棧」，訴說著一段時代與歷史的傳承，將料理化作味蕾上的光陰故事，以創新的私廚形式，展現台灣人最熟悉的眷村菜風味，傳遞心與心的溫度和記憶，走進店內，閃爍的水晶燈、精緻的玻璃高腳杯，華麗的裝潢復刻著舊時代的官家風華，Jeek緩緩聊起：「精心烹製的衝菜牛排、河南蒸麵，將眷村傳統的醃菜風味加入現代台北人的飲食習慣，碰撞出意想不到的驚喜滋味，有著非常獨具的特色。」映襯著馬爹利藍帶干邑創新想像，集結源於法國干邑邊緣區的生命之水，調配出個性十足、口感醇濃、獨特的經典之作。
新東南海鮮餐廳
身處四面環海的台灣，海鮮不僅成為日常生活的一部分，新鮮、現撈的甘美甜味，更是令人回味無窮、脣齒留香。Jeek興奮說道：「新東南是我個人非常喜愛的一家餐廳，更是我從小吃到大的回憶」，他列舉龍蝦三明治、咖哩沙公、剁椒青衣等，一上桌，香飄四溢加上新鮮滑嫩的口感，無不讓所有人體驗到舌尖上的高潮，「新東南海鮮餐廳代表著台灣人的料理硬底功夫，把最新鮮的食材、海味，以大火快速烹調，化為極致的難忘好味。」而海鮮的細膩鮮甜，配上馬爹利藍帶干邑陳年的甘美香醇，更是激發充滿層次的深邃尾韻，展現完美的口感和醇濃風味。
Robin's Grill
台北，作為台灣新潮餐飲文化、創意飲食概念的發源地，介紹完四間不同傳統面向的經典好味，接著，不得不提到最具傳奇色彩的西餐廳，Jeek聊起：「Robin's是我待過的第一間餐廳，同時是我心中最頂級、受歡迎的牛排館，徹底發揮了將簡單食材做到極致的精神，並將這份堅持帶進了台北」，經驗豐富的主廚，以簡練的手法炭烤頂級的牛肉、海鮮，細膩地呈現食材原味的鮮美，「一如馬爹利藍帶無與倫比的經典創作，賦予甘美醇厚、滑順細緻的酒質，配上牛排獨特的炭烤風味，激發肉味的甘香、油質感，帶來豐富的層次享受。」
馬爹利穿越三百多年的歲月，始終追尋最極致完美的非凡干邑風味，今年四月，延續「敢，飛越不凡」的精神，即將在小三元頂級私廚「仁愛25」舉辦新概念的「飛凡饗宴」，以極品干邑的迷人風味作為靈感發想，展現餐酒搭配的巧妙，邀請每個人在難忘的料理境界中，一起體驗舌尖迸發的飛凡感受。
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