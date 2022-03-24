錯誤傷口照顧觀念恐留疤！　專家教正確做法

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國泰綜合醫院暨內湖國泰診所整形外科主治醫師羅世倫表示，很多錯誤的觀念反而讓傷口延遲癒合甚至產生後續明顯的疤痕，包括：讓傷口通風乾燥、讓傷口上覆蓋結痂組織、用刺激性的酒精或藥水消毒傷口而讓每次換藥都痛不欲生，這些都只會讓傷口變得更糟糕。
目前的研究發現讓傷口處於一個微潮濕的環境下，適當使用一些抗生素藥膏或適合的人工敷料，避免傷口的感染，更能加速傷口的癒合。針對傷口表面的壞死與痂皮組織給予適當的清除甚至手術清創，能提供更好的表皮再生環境。
檢視傷口成因 不同照料方式
急性傷口必須檢視傷口產生的原因，來尋求適當的傷口處理方式。小範圍表淺的擦挫傷，若沒有深及皮下組織，可以考慮每天用生理食鹽水清潔傷口，觀察組織液與分泌物的狀況，是否有伴隨紅腫熱痛的症狀，釐清是否有感染發生。若受傷發生當下就處於一個骯髒的環境，例如：道路上摔車「犁田」，滑倒跌落水溝等，就必須優先考慮使用抗生素藥膏治療傷口，避免傷口感染惡化。
人工敷料照顧傷口 需依分泌物多寡判斷
羅世倫醫師指出，必須依據傷口分泌物的多寡，選擇不一樣的人工敷料照顧傷口。分泌物量很多會優先考慮使用泡棉類的高吸收性敷料；分泌物量不多且沒有感染的狀況才會建議使用傳統的人工皮照顧傷口。
針對急性傷口若深及皮下組織，包括切割傷或撕裂傷，羅世倫醫師說，立即清創縫合會是比較好的治療方式，不然傷口癒合時間會延長且未來疤痕也會相對明顯。
傷口嚴重程度 專業醫師判斷
傷口的成因五花八門，羅世倫醫師強調，任何外用內服的治療也都影響著傷口癒合的速度，諸多因素都會讓傷口一直好不起來，所以請不要使用偏方治療傷口，尋求專業的醫療協助才是上策。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53176
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