常常這邊痠、那邊痛？4種「公主病」你可能也有

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許宏志表示，其實所謂的「公主病」，有時是「鬆筋光譜障礙」、「纖維肌痛症」、「肌筋膜疼痛症」和「肌少症」（如附表）的早期臨床症狀，在復健科經常可見，病人會常扭傷手腕、肩膀或腳踝，且扭傷後復原很慢，而且可能期間又發生新的扭傷，或是久站久坐負重後腰背痠痛，拖好久又不容易好，變得連日常工作都沒法好好做，還會口乾舌燥、睡不好，甚至出現焦慮症狀。
這些疾病原因目前尚未完全清楚，可能與遺傳和環境有關，或姿態不良過度使用所造成。許宏志指出，病人常在各科間輾轉流浪，做一堆檢查都找不到正確診斷，更遑論有效治療；有人更試過千奇百怪的治療或秘方，不僅沒效還多了副作用，更傷了荷包。
多攝取這些營養素 擺脫公主病
許宏志說明，夠經驗的專科醫師在仔細聆聽病人的病史及主要症狀後，加上臨床經驗，通常會有些方向可讓病人重見曙光。目前這類病症治療多以藥物、物理治療為主，結合多運動，避免刺激飲食。此外研究也證明維生素 C、維生素 B 群、葉酸以及微量元素如鋅、硒的補充對於肌筋膜疼痛症有助益。纖維肌痛症與氨基酸、鎂、硒、維生素 B和D的缺乏及重金屬（如汞，鎘和鉛）的有害影響有關。在作息正常、規律運動外，應該注意這些營養素的補充。
應該避免過度使用富含飽和脂肪的乳製品、而過多味精的谷氨酸鈉（MSG）和人工甜味劑的阿斯巴甜等食品添加劑都，以免加重症狀。許宏志建議，對於這類症狀患者，最好給專業醫師做正確的診斷與治療，才能降低疾病對生活、工作和人際關係的影響，而家屬朋友也應抱持同理心，提醒他們儘快就醫，以找回正常愉快的人生。
文章來源：長庚醫訊《這酸那痛難負重 當心這些「公主病」》
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53148
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