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為增雄風在陰莖注射凡士林　竟導致發紅腫痛

為增雄風在陰莖注射凡士林　竟導致發紅腫痛
為增雄風在陰莖注射凡士林　竟導致發紅腫痛

健康醫療網

2022-03-24 21:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】東南亞國家有不少年輕男性為了增加雄風，自行在下體注射凡士林希望讓陰莖增大，但要小心恐造成副作用。日前一名25歲移工阿賓，五年前在菲律賓因聽信友人建議在包皮下注射凡士林讓陰莖增大，起初確實因尺寸增大而感定自信，但近來不僅注射部位開始逐漸變硬增厚，也時常感到疼痛，甚至嚴重影響日常生活。

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手術切除異物及發炎組織　25歲男保住陰莖

原來阿賓的陰莖前端因為注射物緣故促使包皮嚴重腫大，同時有發紅且硬塊情況。安南醫院泌尿科董聖雍醫師指出，和病患討論後決定施以手術將異物及發炎組織切除，所幸感染狀況不嚴重，但雖然可保住陰莖，但後續可能有包皮長度不足與陰莖慢性纖維化等後遺症，因此患者仍須保持追蹤觀察。

下體注射凡士林　嚴重感染恐危及生命

董聖雍醫師說明，無論是在下體注射凡士林或以入珠增粗陰莖等方式，這些外來異物都可能造成陰莖發炎及慢性纖維化導致後續發生疼痛，嚴重還會化膿壞疽且惡化成壞死性筋膜炎，一旦誘發併發症，也可能影響未來陰莖正常功能，甚至造成感染危及生命，不得輕忽嚴重性。

脫細胞真皮陰莖增大手術　供有需求男性新選擇

事實上，目前已有安全可靠的填充物可供手術時選擇使用，像取自人體真皮組織的脫細胞真皮，目前已廣泛使用於整型醫學領域數十年。董聖雍醫師強調，透過陰莖增大手術將脫細胞真皮植入，可和血管組織穩固融合，既美觀也不會有排斥反應，但其實多數國人男性陰莖勃起後的長度大小，都已足夠行房使用，因此不須一味追求尺寸，更重要的是性愛技巧才是讓伴侶滿足關鍵。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53158

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