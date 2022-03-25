安普賢想當「機車」憲兵　笑女星：像毛沒吹乾的馬爾濟斯

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當被問到「在拍攝過程中是否有想起當兵的回憶」時，安普賢透露自己服役時待的單位是儀隊，所以當初習以為常的整理旗幟、列隊，這些經歷對於演出本劇都很有幫助，這次為戲穿上軍服後真的有重新回到當兵時期的感覺。隨後被問到「假如今天忽然變成軍人，會想加入哪個軍種，或擔任什麼軍職」時，安普賢又勾起了軍旅回憶說道：「因為我喜歡騎機車，所以能去憲兵機車連的話應該也不錯，以前我們儀隊的隔壁就是憲兵，我很羨慕他們能騎重機，如果能重新當兵的話我想選憲兵。」
由於這次劇名中的「多伯曼」亦是「杜賓犬」的意思，因此friDay影音也請兩位主角「用犬種來比喻對方的外型及個性」，安普賢率先笑著說：「我一看到寶兒的時候，就覺得她很像馬爾濟斯，今天看起來則有點像毛沒吹乾的馬爾濟斯，看到零食很高興的馬爾濟斯！」曹寶兒一聽就懂還笑彎了腰，幫忙解釋「因為我頭髮是濕的」，並回應：「我覺得普賢哥光是外型相似度就很像杜賓犬！」此外，曹寶兒還透露自己原本對於敬禮或其他的軍人動作都不太懂，安普賢都會在拍攝時當場教她，讓她不用另外再找別人詢問很受照顧。兩人受訪時的默契絕佳且也完美呼應了劇中設定。
《軍檢察官多伯曼》隨著劇情正式進入中段，主要角色間的過往恩怨已逐漸明朗，正反派間即將正式開戰，大意落入圈套遭到懲戒的安普賢、曹寶兒究竟該如何反擊，陰狠的盧花英將軍還會如何對付他們兩人，心懷鬼胎的龍文九律師最後是否會倒戈相向，都是粉絲們持續關注的話題焦點。friDay影音獨家熱血復仇劇《軍檢察官多伯曼》每週二、三更新。（編輯：楊穎軒）