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安普賢想當「機車」憲兵　笑女星：像毛沒吹乾的馬爾濟斯

▲安普賢（左）、曹寶兒向台灣觀眾打招呼。（圖／friDay影音提供）
▲安普賢（左）、曹寶兒向台灣觀眾打招呼。（圖／friDay影音提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-25 02:00:00

由身高188公分高大帥氣的安普賢搭配大眼美女曹寶兒主演的熱血復仇劇《軍檢察官多伯曼》在韓收視再創新高，外型亮麗的兩位主角跨海向台灣觀眾問候！安普賢分享拍戲心得，對拳腳有信心親身自上陣免替身，自爆想當「機車」憲兵，更笑稱曹寶兒像「毛沒吹乾的馬爾濟斯？」曹寶兒秒懂反笑安是杜賓犬，透露自己在片場最受他照顧。

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▲安普賢和曹寶兒主演的《軍檢察官多伯曼》在韓收視再創新高。（圖／friDay影音提供）
▲安普賢和曹寶兒主演的《軍檢察官多伯曼》在韓收視再創新高。（圖／friDay影音提供）
韓國首部以軍事法庭為背景的熱血復仇劇《軍檢察官多伯曼》，故事輕鬆有趣又大快人心收視節節上升，最新第八集在韓國播出後收視率攀升至8.8%（韓國AC尼爾森），再度創下本劇開播以來的新高！friDay影音今日也特別公開了男女主角安普賢、曹寶兒跨海受訪，並向台灣粉絲問候的珍貴畫面。安普賢在本作中接連演出了不少徒手格鬥的橋段，他對此表示：「因為我對施展拳腳還滿有信心的，將受傷的風險降到最低，雖然有替身演員們在，我也都盡量親自上場，所以觀眾們在追劇時應該能看得很開心，不會覺得有違和感。」展現出敬業的一面。

▲安普賢和曹寶兒跨海受訪。（圖／friDay影音提供）
▲安普賢和曹寶兒跨海受訪。（圖／friDay影音提供）
當被問到「在拍攝過程中是否有想起當兵的回憶」時，安普賢透露自己服役時待的單位是儀隊，所以當初習以為常的整理旗幟、列隊，這些經歷對於演出本劇都很有幫助，這次為戲穿上軍服後真的有重新回到當兵時期的感覺。隨後被問到「假如今天忽然變成軍人，會想加入哪個軍種，或擔任什麼軍職」時，安普賢又勾起了軍旅回憶說道：「因為我喜歡騎機車，所以能去憲兵機車連的話應該也不錯，以前我們儀隊的隔壁就是憲兵，我很羨慕他們能騎重機，如果能重新當兵的話我想選憲兵。」

由於這次劇名中的「多伯曼」亦是「杜賓犬」的意思，因此friDay影音也請兩位主角「用犬種來比喻對方的外型及個性」，安普賢率先笑著說：「我一看到寶兒的時候，就覺得她很像馬爾濟斯，今天看起來則有點像毛沒吹乾的馬爾濟斯，看到零食很高興的馬爾濟斯！」曹寶兒一聽就懂還笑彎了腰，幫忙解釋「因為我頭髮是濕的」，並回應：「我覺得普賢哥光是外型相似度就很像杜賓犬！」此外，曹寶兒還透露自己原本對於敬禮或其他的軍人動作都不太懂，安普賢都會在拍攝時當場教她，讓她不用另外再找別人詢問很受照顧。兩人受訪時的默契絕佳且也完美呼應了劇中設定。

▲安普賢和曹寶兒互動逗趣，同時展現好默契。（圖／friDay影音提供）
▲安普賢和曹寶兒互動逗趣，同時展現好默契。（圖／friDay影音提供）
《軍檢察官多伯曼》隨著劇情正式進入中段，主要角色間的過往恩怨已逐漸明朗，正反派間即將正式開戰，大意落入圈套遭到懲戒的安普賢、曹寶兒究竟該如何反擊，陰狠的盧花英將軍還會如何對付他們兩人，心懷鬼胎的龍文九律師最後是否會倒戈相向，都是粉絲們持續關注的話題焦點。friDay影音獨家熱血復仇劇《軍檢察官多伯曼》每週二、三更新。（編輯：楊穎軒）

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