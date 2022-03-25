台中新光三越初夏購物節登場 大遠百加碼辦韓風物產展

台中市百貨業母親節促銷戰上周先後展開，壓軸的新光三越台中店「初夏購物節」，也將於3月31日加入戰局，今日起由VIP預購搶先暖身！另正在辦「美麗購物節」的台中大遠百，加碼再辦「韓風春之季物產展」迎戰，百貨雙雄母親節促銷戰正式對壘。





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新光三越今年會員點數擴大回饋，累積點數可抽獎，台中店獨家大獎是百萬汽車，加上化妝品最低下殺4折起等大手筆促銷，預估3月31日至5月8日整檔業績可望上看37億元，較去年成長3％。





新光三越台中店長許宜敬表示，「新光三越初夏購物節」31日正式開打，至4月11日舉辦會員好禮大回饋，全館skm pay單筆滿3000送300，貴賓卡會員獨享化妝品單筆滿3000送300，且線上線下同步開賣。此外，為回饋50萬名會員支持，今年特別擴大會員點數回饋，整檔扣點即可免費兌換電動機車、和牛雙人套餐等好禮。於APP扣100點，還有機會抽中百萬名車與dyson旗艦家電。





▲看好台灣甜點市場消費實力的烘焙品牌「Hafu」，3月正式進駐台中新光三越百貨設櫃。（圖／記者金武鳳攝，2020.3.25)

許宜敬表示，去年受到疫情影響，化妝品業績首度呈現下滑，化妝品廠商為了刺激買氣，今年母親節檔期促銷下猛藥，今年集結全台最多的獨家特惠組，熱銷經典明星組合折數最低下殺4折起，還有買一送多超值特惠組，如首一日3月31日推出蘭蔻超極光精露搶購組，買1件送10件原價6000元，下殺6折特價3600元！





趁著「初夏購物節」熱潮，還有11家美食餐廳與話題新櫃登場！包括看好台灣甜點消費實力的烘焙品牌「Hafu」，全台唯一首創100％純和牛油的重慶式麻辣鍋「麻辣45」、全台獨家主打每日手作河粉的東南亞庶民美食「PHO4U」等。





「Hafu」是以日本及台灣「多元混搭」定位，並融合多元食材原料，以帶來新創感官好滋味，3月正式進駐台中新光三越百貨設櫃，主打超人氣O2 CAKE氧氣感蛋糕，自3月20日試營運以來，每天熱銷近200顆雪芙蛋糕！「Hafu」也是台中「月之戀人Moon Lovers」姐妹品牌。





▲台中大遠百今日起舉辦以韓國「應援」文化為主題的「韓風春之季韓國物產展」。（圖／記者金武鳳攝，2020.3.25)

台中大遠百「美麗購物節」已於3月18日登場，為迎戰來勢洶洶的新光三越初夏購物節，今日起加碼舉辦以韓國「應援」文化為主題的「韓風春之季韓國物產展」。台中大遠百表示，「韓風春之季韓國物產展」週假日指定時間，將祭出熟食應援美食優惠專區，包含韓國傳統布帳馬車會出現的道地經典熟食魚板，推薦價60元、必買小吃辣炒年糕推薦價180元、人氣小點88串燒起司熱狗，推薦價120元，以及圃美多拉麵系列等著粉絲響應。





此外，即日起至4月6日活動期間，於展場消費滿3000元以上，即贈3樓漫步花藝300元品牌抵用券。另憑3樓漫步花藝專櫃消費滿3000元發票，可享「韓風春之季韓國物產展」8折優惠。假日則推出「韓系花色口紅DIY教室」、「韓系花少女舞蹈」活動，享用多樣韓國道地小吃美食之餘，也可以體驗韓國最流行KPOP舞蹈、手作。



























