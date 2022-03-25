台灣面臨超高齡社會！如何全方位照護失智症、建立友善共照？

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台灣即將邁入超高齡化社會，屆時平均每5位國人就有1位是超過65歲以上的長者[1]，失智症的盛行率也將隨之升高。究竟該如何區分正常老化與失智症，出現哪些症狀可能是失智症警訊呢？
童綜合醫院失智症中心主任黃尚堅醫師說明，失智症與正常老化最大的差異在於功能的喪失。一般老化可能會忘記事情，但最後會想起來；而失智是會認為完全沒有發生過，甚至對某些事物產生爭執。黃尚堅主任進一步解釋，以往診斷失智症需要有一定的記憶缺損，現在並不見得，像是廚師如果突然煮菜變得不好吃、能力退化，也是有失智症的可能性。
隨著大腦退化的部位不同，將有不同的症狀產生，例如額葉退化，會使情緒控管不佳；基底核退化，可能會有幻覺、出現被害妄想等情況。一般來說，失智症可分為輕度、中度、重度以及輕微認知障礙。其中輕微認知障礙是認知功能退化，尚未影響到生活及社交功能。黃尚堅主任表示，目前失智個案約有75%是在極輕度與輕度，若能延緩失智，可避免進展到中重度、延後前往安養中心，甚至演變成失能的機會。
失智症如何治療？「確診三合一」延緩失能！
黃尚堅主任進一步解釋，一般人可能認為是先有失智症狀，大腦才會出現萎縮，但其實在症狀出現10至15年前，大腦就會先出現萎縮，因此及早發現、及早診斷非常重要。此外，甲狀腺機能低下、葉酸不足或維他命B12不足，也有可能是失智的症狀，以往確診需要做抽血檢查、電腦斷層、磁振造影等檢查，完成後確診才能安排適當治療，通常已耗時數月、影響就醫意願。黃尚堅主任表示，目前童綜合醫院提供「確診三合一」服務，可以在半天將所有流程完成，達到盡快確診並開始治療的目的。
失智共照據點同樣重要！日常保養關鍵一次知
現在無論輕、中、重度皆能使用藥物治療，只要合乎健保標準，就可以順利用藥。除了藥物治療可減緩症狀，失智據點的課程也是一大重點，包括懷舊治療、音樂治療還有認知訓練等。黃尚堅主任強調，有時間可以多陪長輩聊天，家中擺設、設備不要有太大的變動，飲食方面，可嘗試地中海型飲食，對失智的預防和治療有一定的幫助。此外，BMI小於18（過瘦）時，容易有肌少症風險，會讓長輩無法參與活動、影響認知。最後，聽力的喪失對失智影響非常大，若有聽障問題，建議配戴助聽器，對失智預防也有很大幫助！
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[1] 國家發展委員會「中華民國人口推估（2020至2070年）」 ，2020年8月。
Link:：https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=695E69E28C6AC7F3
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