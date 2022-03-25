COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

不出國經濟艙症候群照樣找上門？　美女中醫的食養密方助改善

不出國經濟艙症候群照樣找上門？　美女中醫的食養密方助改善
不出國經濟艙症候群照樣找上門？　美女中醫的食養密方助改善

健康醫療網

2022-03-25 11:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】清明假期到來，許多人會長時間久坐或久臥，活動身體的頻率減少，無論是和家人團聚打麻將、癱在沙發上沉迷遊戲、追劇或是遠遊塞車造成的固定姿勢太久，都可能會影響到全身循環，不僅特定位置的肌筋膜疼痛容易發作，導致腰背或是肩頸痠痛，若是過度久坐，肌肉沒有適當伸屈，靜脈回流不佳，甚至還可能導致下肢深層靜脈栓塞，也就是俗稱的「經濟艙症候群」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
康涵菁中醫師說明，下肢深層靜脈栓塞的症狀包含了單側的下肢腫脹、疼痛、灼熱感以及皮膚顏色的轉變，如果血栓脫落隨靜脈遷移，還可能回流至肺部造成肺栓塞，出現咳嗽、呼吸急促及發燒等症狀，此時必須盡速就醫，否則會有致命危險。輕度的靜脈栓塞可透過口服血栓溶解劑、抗凝血劑治療，嚴重程度甚至可能需要手術取出血栓或置放導管。一般而言，高血脂、糖尿病、腿部受傷或開刀過的患者或是癮君子、孕婦及老人家都是高危險族群，需要更加注意下肢的循環狀況。

脈痺用藥要小心　 擺脫痰濕和血瘀

中醫典籍中雖無靜脈栓塞一詞，但根據其症狀描述可將其歸類於「脈痺」，也就是脈絡受到阻滯後血液流動速度變慢，康涵菁中醫師分析，其可能原因可區分為內因與外因，外因可能是由於風寒濕邪或熱邪阻絡，內因則是常吃膏粱厚味或飲酒所導致，因此在治療會以疏通血脈為目標。

首先辨別寒熱虛實，再判斷痰濕瘀血等病理產物的堆積程度去用藥，像是丹參、三七、地龍及山楂等藥可活血化瘀，陳皮、茯苓及厚朴等藥可化痰利濕，對於尚未形成血栓或輕度血栓有很好的功效。然而如果是面積過大的腫脹或皮膚變色，則不可貿然使用過多的活血化瘀藥物，以免會更造成多個血栓脫落，反而容易提高肺部栓塞的機率。

腿部活動搭配抗血栓食材　拒絕靜脈栓塞找上門

面對深層靜脈栓塞還是預防勝於治療，最好能在一開始就阻斷它的形成，因此多留意自身下肢的感受及外觀變化是十分重要的。康涵菁中醫師表示，如果只是短時間久坐所造成的腿部痠痛，可藉由熱敷並搭配按揉足三里，委中及承山穴去改善循環，但如果已經看到腿部明顯腫脹、膚紅且伴隨灼熱感，則切勿在患處按摩或泡腳，因為此時可能已經有血栓的產生，要是按壓或是冷熱刺激，反而可能造成血栓脫落。

康涵菁中醫師提醒，連假期間若從事靜態的活動，至少每隔一小時就要起身活動筋骨，如果真的一時塞在車陣中動彈不得，也可利用局部腳掌腳尖的上下擺動，讓小腿肚的肌肉能夠收縮放鬆，可藉此改善靜脈回流，再趕緊找空檔至休息站下車活動。

同時，連假也容易攝取到許多高熱量點心或大餐，如果又喝水量太少，會導致血液過於濃稠，提高血栓形成機會。飲食方面建議可多攝取魚類、酪梨、洋蔥、黑木耳、蔬果等食材，並佐用大蒜、生薑調味，既可抗凝血也可減少血液的濃稠度，降低下肢靜脈栓塞的風險。推薦民眾可烹煮「黑木耳鮭魚味噌湯」，不僅清爽美味無負擔，還能有預防血栓形成的功效。

材料：鮭魚一片切塊、黑木耳2大朵切絲、洋蔥半顆切絲、嫩豆腐一盒切塊、味噌1-2湯匙、清水500ml

做法：將洋蔥、黑木耳先放入鍋中，小火煮滾，將其煮軟後再放入鮭魚片與豆腐，同時把用熱水攪拌化開的味噌倒入，中火熬煮3-5分鐘，待鮭魚片熟透後即可關火食用。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53187

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

台灣面臨超高齡社會！如何全方位照護失智症、建立友善共照？

蛋白尿以為腎病　竟是罕見疾病上身！

「小鹿亂撞」恐是病　及早篩檢不讓中風找上門

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀