不出國經濟艙症候群照樣找上門？　美女中醫的食養密方助改善

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脈痺用藥要小心 擺脫痰濕和血瘀
中醫典籍中雖無靜脈栓塞一詞，但根據其症狀描述可將其歸類於「脈痺」，也就是脈絡受到阻滯後血液流動速度變慢，康涵菁中醫師分析，其可能原因可區分為內因與外因，外因可能是由於風寒濕邪或熱邪阻絡，內因則是常吃膏粱厚味或飲酒所導致，因此在治療會以疏通血脈為目標。
首先辨別寒熱虛實，再判斷痰濕瘀血等病理產物的堆積程度去用藥，像是丹參、三七、地龍及山楂等藥可活血化瘀，陳皮、茯苓及厚朴等藥可化痰利濕，對於尚未形成血栓或輕度血栓有很好的功效。然而如果是面積過大的腫脹或皮膚變色，則不可貿然使用過多的活血化瘀藥物，以免會更造成多個血栓脫落，反而容易提高肺部栓塞的機率。
腿部活動搭配抗血栓食材 拒絕靜脈栓塞找上門
面對深層靜脈栓塞還是預防勝於治療，最好能在一開始就阻斷它的形成，因此多留意自身下肢的感受及外觀變化是十分重要的。康涵菁中醫師表示，如果只是短時間久坐所造成的腿部痠痛，可藉由熱敷並搭配按揉足三里，委中及承山穴去改善循環，但如果已經看到腿部明顯腫脹、膚紅且伴隨灼熱感，則切勿在患處按摩或泡腳，因為此時可能已經有血栓的產生，要是按壓或是冷熱刺激，反而可能造成血栓脫落。
康涵菁中醫師提醒，連假期間若從事靜態的活動，至少每隔一小時就要起身活動筋骨，如果真的一時塞在車陣中動彈不得，也可利用局部腳掌腳尖的上下擺動，讓小腿肚的肌肉能夠收縮放鬆，可藉此改善靜脈回流，再趕緊找空檔至休息站下車活動。
同時，連假也容易攝取到許多高熱量點心或大餐，如果又喝水量太少，會導致血液過於濃稠，提高血栓形成機會。飲食方面建議可多攝取魚類、酪梨、洋蔥、黑木耳、蔬果等食材，並佐用大蒜、生薑調味，既可抗凝血也可減少血液的濃稠度，降低下肢靜脈栓塞的風險。推薦民眾可烹煮「黑木耳鮭魚味噌湯」，不僅清爽美味無負擔，還能有預防血栓形成的功效。
材料：鮭魚一片切塊、黑木耳2大朵切絲、洋蔥半顆切絲、嫩豆腐一盒切塊、味噌1-2湯匙、清水500ml
做法：將洋蔥、黑木耳先放入鍋中，小火煮滾，將其煮軟後再放入鮭魚片與豆腐，同時把用熱水攪拌化開的味噌倒入，中火熬煮3-5分鐘，待鮭魚片熟透後即可關火食用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53187
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