「超帥情色作家」見偶像抖M大王 《美食宅》長相爆反感
日本知名BL漫畫家中村明日美子攜手小說家榎田尤利共同創作的漫畫《網購美食宅幸福》推出電視劇《作家的美食宅幸福》，故事講述高傲的抖S情色小說家榎村遙華（向井理 飾），與開朗又陰柔的抖M漫畫家中田實琉久（北村有起哉 飾），在相遇前兩人都是彼此作品的粉絲，但實際見到面後，因長相、性格都和想像中不太一樣而感到衝擊。個性成反比的兩個人，唯一共同的興趣就是「網購美食」，而這項共同點也漸漸讓他們打開心房。
向井理劇中飾演的情色小說家榎村遙華，平常總是一副冷酷的模樣，只要談到有關「網購」商品就會變得像孩子一樣單純。對於參演這部作品，向井理表示：「我認為可以透過本劇用不同的角度，去觀察呼應現在這個時代的『網購』。我所飾演的角色對網購充滿熱情，我想以不輸給角色本身的情感，帶著熱情去演繹。因為是在深夜時段播出的作品，當成是下酒菜也不錯，希望觀眾都能放鬆心情地去觀賞。」
北村有起哉飾演的則是少女漫畫家中田實琉久，平時常為他人著想，但提到「網購」商品就會變得狂野，北村有起哉談到接演理由：「小說家和漫畫家兩個人之間的關係很有趣，似乎可以享受各式各樣的演技，而且好像可以享用很多美食，收到邀約時有種垂涎欲滴的心情，敬請期待水和油一般的兩個人激烈爭論的戲碼。」《作家的美食宅幸福》4月9日起，每週六凌晨1點在GP+獨家與日本同步跟播。