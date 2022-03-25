「寵愛女人」二手精品包展售會 今起三天在大院子登場

寵愛女人二手精品交易平台今日起一連三天，在台北市大院子舉辦實體精品展售會，現場超過市價3000萬精品包公開展售，包括Hermes、柏金包、凱莉包、香奈兒、GUCCI、LV、Dior等品牌，琳瑯滿目，還有高級訂製服、精品翡翠珠寶等，品牌齊全。模特兒高訂走秀，更展現留日設計師吳博仁作品非凡品味，吸引滿場名媛女士湧入「淘寶」 。





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寵愛女人精品公司執行長陳滙敏表示，寵愛女人是目前台灣唯一專注於二手精品交易，且在二手產業界扮演精品公平監督角色的平台，核心精神是要為台灣建立一個公平、公正、透明的精品交易管道，延續國際品牌包價值，精品之所以稱為精品，因為那是可以傳承且增值的，為精品包開闢另一個新生命及延續。





▲實體精品展售會，現場超過市價3000萬精品包公開展售，包括Hermes、柏金包、凱莉包等品牌，琳瑯滿目，（圖／主辦單位提供）

陳滙敏說，這次活動會選在大院子舉辦，目的在展現精品美學已融入生活、文化與歷史中。大院子所代表的精神是歷史與文化的傳遞，人文是人類文化中的精髓與核心，人文就是重視人的文化，其傳承的心意無法取代，好似大院子般的讓人感動與記憶。不論是全新的精品，或是背後擁有故事的精品都需要被傳承與珍惜，如同人的感情一般，需要被傳遞與延續。





陳滙敏說，時尚、精品、聚是這次活動主旨，邀請多家二手社群中優質賣家及精品業者參展，有京辰精品、妹妹Boutique精品等，並提供線上直播拍賣，以及留日服裝設計大師吳博仁高級手工訂製服，更由丹藍國際協同國際級模特兒進行走秀。此外，還有Death NYC 版畫及國際油畫展、文創藝術品展售等，首日登場迴響熱絡，讓參與者彷彿經歷一場悠閒美學之旅。





今日起一連三天的展售會，除了拍賣展售各類精品外，有二手精品包要寄賣或有買包需求者，參展業者均樂意提供寄賣及收購服務。同時台灣區Entrupy 鑑定單位也在此提供服務，期許藉此能帶動台灣二手精品產業更活絡與永續經營。





展售時間：3/25（週五）13：00～20：00、3/26、27（週六、日）10：00～20：00。活動地點：大院子（前海軍招待所），台北市大安區和平東路一段248巷10號















