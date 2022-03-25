年銷 8,405 輛！Lamborghini 2021 年度全球銷售造新猷
2021 財務年度 Automobili Lamborghini 創下品牌歷史上最佳銷售成績，全球營業額高達 19.5 億歐元，較前一年度增長 19%；交付車輛數達到 8,405 輛，相比 2020 年度增長 13%。綜觀品牌於三大地理區域商業表現，均實現兩位數的銷售增長幅度：美洲 (America +14%)、亞太區域(APAC +14%)及歐洲、非洲與中東(EMEA+12%)；各區銷量則分別占比 34%、27% 以及 39%。達到有史以來最高銷售紀錄。
Lamborghini 在全球 52 個市場、 173 個經銷商的共同努力下，2021財務年度營業利潤率相較第三產品線 Urus 初問世的 2018 年度成長超越一倍，達到 20.2%；營利成長幅度媲美時尚奢侈品產業，為事業體帶來 3.93 億歐元的營業收入，與 2020 年( 2.64 億歐元 ) 相比增長高達 49%。前所未見的成功促使Lamborghini 放眼全新目標：包含創廠至今最高的資金投入，將在未來五年內陸續投入高達 18 億歐元的自籌資金；以及推動未來整體營利計畫邁向年度成長 22%-25% 的嶄新成就。
就個別市場方面，美國市場穩居榜首 ( 交付車輛 2,472 臺，成長 11% )、其次為躍居第二的中國市場 ( 交付車輛 935 臺，成長 55% ) ，而後分別為德國市場 ( 交付車輛 706 臺，成長 16% ) 以及英國市場 ( 交付車輛 564 臺，成長 9% )。Lamborghini 在家鄉義大利本土市場的銷量也增長 4%，共交付 359 臺車輛數。
Direzione Cor Tauri ，以堅毅的公牛之心，顛覆時代，成就歷史
新紀元伊始，Lamborghini 提出以金牛座中最亮恆星為名的 Direzione Cor Tauri 未來願景，專注企業社會責任，包含在自產品和供應鏈中，減少二氧化碳對環境及生態的影響，帶來 360 度全方位照護。邁向可持續性未來整體計畫的過程中，Lamborghini 於今年度更將分別推出兩款 Huracán 及 Urus 延伸車型，經典車型亦將逐步停止接單。預計 2023 年發表首款量產混和動力技術車型，並於 2024 年實現全系列車型採用混合動力，達到二氧化碳排放量減少 50%。計畫也訂於將在近十年後半葉實現完全電氣化，推出第四個全電動車型產品線，與混合動力車型並列。