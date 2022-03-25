▲ Nissan Sentra 省油王爭霸戰 平均油耗 25.9km/L 獲冠軍

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入主 Nissan 國產全車系免費升級 Xmiro2 電子智慧後視鏡
裕隆日產表示，為協助駕駛時常因盲區死角影響行車安全，自即日起至3月31日止，推出「Nissan 安全新視野」購車優惠專案，凡入主 Nissan 國產全車系，即可免費升級「Xmiro2 電子智慧後視鏡」(價值 19,800 元)。
「Xmiro2 電子智慧後視鏡」搭載除盲安全的「Alley View 左前盲區顯影」、超廣角視野照射可達四車道的「前後超廣角鏡頭」、保障升級的「前/後雙錄影器」及夜視升級的「Sony 高解析晶片」，能提供良好的行車視野及升級的行車紀錄功能，在夜間行車時影像更清晰，亦能有效降低眩光，讓車主行車安全無死角。
Nissan 購車週週抽 入主享 SHARP 70 吋 4K 電視抽獎資格
Nissan 為回饋消費者長期支持與愛護，3 月購車再加碼，週週抽 SHARP 70 吋 4K 電視，自即日起至 3 月 31 日止，下訂 Nissan 國產全車系及進口車款 Juke，即可參加 2022 台灣全新機型「SHARP 70 吋 4K 電視」(型號 4T-C70DL1X，價值 42,900 元)抽獎活動。
3 月購車再加碼週週抽活動分 5 次抽獎，如未中獎者可連續參加抽獎，越早購車中獎機率越高。「SHARP 70 吋 4K 電視」為 2022 台灣全新機型，採用日本原裝液晶面板、SHARP 廣色域技術，不僅背光色度增強，更能抗眩抗反射。
相關優惠詳情請洽全國 Nissan 展示中心或參閱 Nissan 官網http://www.nissan.com.tw/。