▲ 運動型格強化！Bentley Bentayga S 新台幣 1,330 萬起登台

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Bentley 首度於 Bentayga 車系推出鑲嵌’ S ’品牌副標的車型，訴求進階且上乘的操控表現，將 Bentley Dynamic Ride 動態駕駛系統列為標配，主動穩定車輛並抑制側傾，大幅提升動態表現。同時增進底盤與懸吊阻尼反應，針對全新車型量身調校較為激進的 SPORT 模式與 ESC 電子穩定控制系統設定。
全新 Bentayga S 在強化駕駛反應外，全車外觀還以亮黑套件刻劃肅殺性能表徵，除了將頭燈、尾燈及水箱罩格柵等鍍鉻部件改以亮黑色處理，專屬亮黑色後視鏡蓋與’ S ’車側標誌點綴，標配運動排氣聲浪橢圓分體式排氣尾管，並搭配專屬車身側裙與加大面積後尾翼、S 車型專屬設計22吋指向性輪圈。
Bentayga S 以獨特運動化設計呼應動感外觀，採用 Alcantara® 麂皮材質結合頂級皮革，車型獨有的色彩配置搭配位於椅面的專屬’ S ‘刺繡車標，如同性能宣示展露於車內飾板及發光迎賓門檻。
Bentayga S 擁有經典 V 型 8 缸配置引擎，輸出可達 550ps 最大馬力與 770Nm 扭力峰值，僅需 4.5 秒即可達成 0–100 km/h 衝刺加速，並具備 290km/h 最高極速。強悍動力透過 Bentley 精心設定的懸吊匹配，能在 0.3 秒內提供高達 1,300Nm 的橫向抗扭力矩的 Bentley Dynamic Ride 動態駕駛系統。Bentayga S 根據車輛特性專屬調校 SPORT 模式，強化轉向表現使車輛指向更為精準，Bentley 向量扭矩分配系統也以輕微對內側輪煞車，提供前軸更佳反應，犀利攻克各個彎角。底盤系統也提升主動式氣壓懸吊 15% 的阻尼支撐性，搭配專屬電子動態車身穩定系統，有效安定車輛之餘也能造就舒適的行路質感。
Bentayga S 標配運動聲浪排氣系統，專屬亮黑色尾管出口與車身外觀部件相對應；獨特橢圓分體式造型，以與眾不同的工藝設計呈現雙邊四出尾管，具有渾厚澎湃引擎聲浪。
藉由 Bentley Bentayga S 以嶄新面貌問世，Bentley Taiwan 特地攜手全球品牌合作夥伴 MACALLAN，以精緻工藝開創未來非凡旅程，致敬彼此的深厚底蘊與成就。同時呼應 Bentayga 車系多元道路適性及空間運用，無所限制率性出走的自在與優雅，邀請獨具風格結合實用技藝的專業戶外用品 SNOW PEAK，展示野營生活的時尚態度。