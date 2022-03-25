吃太鹹會洗腎？醫：其實「吃這個」後果才嚴重

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闕壯理舉例，「你終於排到一位難求的拉麵名店，在自助點餐機前，滿心期待選著湯頭、麵條。濃度肯定要選日本濃度才道地啊，你心想。然後腦中逐漸浮出「吃太鹹會洗腎」的聲音，好像每個大人都這樣講過。真的是這樣嗎？事實上，吃甜的更容易洗腎。」
台灣人洗腎有三大原因，闕壯理表示，第一名是糖尿病、第二名是高血壓、第三名是腎臟發炎。根據統計，接近一半（46%）的新洗腎患者，就是因為「糖尿病控制不佳」導致腎功能衰退，最終洗腎。闕壯理強調，吃太鹹雖然會導致高血壓影響腎功能，但偶爾吃日本味拉麵就洗腎的機率非常非常低。
台灣盛行率世界第一 成「洗腎大國」
台灣目前有多少人在洗腎呢？闕壯理揭露一連串「殘酷事實」：
1.台灣目前近10萬人在洗腎，逐年上升中。
2.台灣每百萬人有超過3400人在洗腎，盛行率世界第一。
3.年年虧損的健保，花最多錢的項目就是洗腎，比癌症還多。
4.洗腎患者的10年存活率為35%，也就是超過6成的人都活不過10年。
闕壯理表示，腎臟簡單來說就是人體淨水器，若因為某些原因導致功能惡化甚至報銷，就必須要腎臟取代療法（renal replacement therapy）才能排出毒素。方式有血液透析（俗稱洗腎）、腹膜透析、換腎，它們的差別可以google一下。
當心以下狀況 莫步入後塵
讓腎臟受損的原因包括：
1.腎臟病（急性慢性發炎、感染、尿路阻塞、膀胱輸尿管逆流）
2.慢性病（糖尿病、高血壓、高血脂）
3.不良生活型態（抽煙、喝酒、肥胖）
4.不當用藥（過度使用止痛消炎藥、來路不明的中藥）
5.家族史（遺傳性腎病）等等。
總之，與其威脅拉麵愛好者不要吃太鹹不然會洗腎，闕壯理建議，不如把手搖杯、下午茶、蛋糕通通戒掉吧！（可能嗎？）
Ref: 衛福部
文章經闕壯理｜醫師 Dr. John授權轉載，原文連結：「吃太鹹會不會洗腎？」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53183
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