COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

吃太鹹會洗腎？醫：其實「吃這個」後果才嚴重

吃太鹹會洗腎？醫：其實「吃這個」後果才嚴重
吃太鹹會洗腎？醫：其實「吃這個」後果才嚴重

健康醫療網

2022-03-25 20:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】對拉麵痴狂的人超級多，甚至網路上還出現「台北捷運拉麵地圖」就是要滿足饕客的新鮮感，甚至有人揚言要「制霸」拉麵地圖，吃遍大些小巷所有店家。而且許多人氣店面不分白晝，總是大排長龍，有些專業吃貨一周7天，可以吃7次拉麵，不免令人擔心「拉麵湯頭這麼鹹，這樣吃難道不會洗腎嗎？」，家庭醫學專科醫師闕壯理表示，吃太鹹會洗腎嗎？其實，吃甜得更容易步入洗腎的後果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吃甜比吃鹹更易洗腎　原因在這裡

闕壯理舉例，「你終於排到一位難求的拉麵名店，在自助點餐機前，滿心期待選著湯頭、麵條。濃度肯定要選日本濃度才道地啊，你心想。然後腦中逐漸浮出「吃太鹹會洗腎」的聲音，好像每個大人都這樣講過。真的是這樣嗎？事實上，吃甜的更容易洗腎。」

台灣人洗腎有三大原因，闕壯理表示，第一名是糖尿病、第二名是高血壓、第三名是腎臟發炎。根據統計，接近一半（46%）的新洗腎患者，就是因為「糖尿病控制不佳」導致腎功能衰退，最終洗腎。闕壯理強調，吃太鹹雖然會導致高血壓影響腎功能，但偶爾吃日本味拉麵就洗腎的機率非常非常低。

台灣盛行率世界第一　成「洗腎大國」

台灣目前有多少人在洗腎呢？闕壯理揭露一連串「殘酷事實」：

1.台灣目前近10萬人在洗腎，逐年上升中。

2.台灣每百萬人有超過3400人在洗腎，盛行率世界第一。

3.年年虧損的健保，花最多錢的項目就是洗腎，比癌症還多。

4.洗腎患者的10年存活率為35%，也就是超過6成的人都活不過10年。

闕壯理表示，腎臟簡單來說就是人體淨水器，若因為某些原因導致功能惡化甚至報銷，就必須要腎臟取代療法（renal replacement therapy）才能排出毒素。方式有血液透析（俗稱洗腎）、腹膜透析、換腎，它們的差別可以google一下。

當心以下狀況　莫步入後塵

讓腎臟受損的原因包括：

1.腎臟病（急性慢性發炎、感染、尿路阻塞、膀胱輸尿管逆流）

2.慢性病（糖尿病、高血壓、高血脂）

3.不良生活型態（抽煙、喝酒、肥胖）

4.不當用藥（過度使用止痛消炎藥、來路不明的中藥）

5.家族史（遺傳性腎病）等等。

總之，與其威脅拉麵愛好者不要吃太鹹不然會洗腎，闕壯理建議，不如把手搖杯、下午茶、蛋糕通通戒掉吧！（可能嗎？）

Ref: 衛福部

文章經闕壯理｜醫師 Dr. John授權轉載，原文連結：「吃太鹹會不會洗腎？」　　



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53183

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

怕膝蓋磨損不敢動？　「運動」才是膝退化治療第一步

疫情升溫！本土+14　境外移入暴增122例

香港新增1萬確診　192人染疫死亡

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀