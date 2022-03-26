COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

永不放棄挑戰未來　家扶23位自強兒童現堅強毅力

永不放棄挑戰未來　家扶23位自強兒童現堅強毅力
永不放棄挑戰未來　家扶23位自強兒童現堅強毅力

健康醫療網

2022-03-26 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】為鼓勵在逆境中展現鍥而不捨精神的貧困兒童，家扶基金會舉辦「2022年全國自強兒童表揚活動」，23位來自台澎金馬的自強兒童，面對生命中的種種難關，仍秉持永不放棄的決心，堅持夢想勇往直前。

我是廣告 請繼續往下閱讀
罹罕病馬凡氏症候群　父親的愛讓他成數理學霸

「對我來說，母親和世界都只是模糊不清的輪廓。」來自桃園的睿瑜，4歲那年母親因罹患遺傳性疾病-馬凡氏症候群猝逝，才知道自己也罹患此病。他從小就有嚴重的視力障礙，近視超過2500度、水晶體移位和視野狹窄等，只能隱約看見顏色和形狀，就算戴上厚重眼鏡，矯正後視力還是不到0.2，讀書寫字得緊貼課本、瞇起眼才看得見，是父親的愛和信念，讓睿瑜突破先天限制，學業成績亮眼並獲得總統教育獎肯定，現就讀國中二年級數理資優班的他，活動上秒答國中會考數學題目，一展學霸之力。

斷指不畏苦　全力以赴盼從商改寫命運

另名出生前父親就因車禍意外過世，是印尼籍母親和90歲的祖母養育他們三姊弟成長的祥富，一家人居住在南投深山，需仰賴社福補助才勉強度日，並在大伯父協助下以養鹿工作維持家計。祥富雖然患有輕度智能障礙，但身為長子，從懂事以來就會幫忙家務和飼養鹿隻，但2年前慣用的左手不慎捲入機台，被切斷4隻指頭，經搶救接回拇指再縫上左腳食指，保留手部基本功能。

幸好，其積極回診復健並改練右手靈活度，而積極態度也反映在課業學習，他期許自己考上暨大附中，學習商業經營及資訊管理，成為鹿商，推廣家鄉的養鹿產業，翻轉清貧人生。

逆境中展現韌性　挫折作為夢想力量

家扶基金會劉國璋副執行長表示，每一位自強兒童的家庭環境雖然窘困，但他們在逆境中展現堅強韌性，用志氣寫下令人敬佩的感動故事，把生活中的種種挫折變成追求夢想的力量，且謝謝社會上每一雙付出的手，給予家扶孩子鼓勵與肯定。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53152

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

中國5600例本土創2年新高！上海感染者爆增、仍拒絕封城

生病求診卻常聽不懂醫生說啥？社工親授「溝通4心法」

吃太鹹會洗腎？醫：其實「吃這個」後果才嚴重

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀