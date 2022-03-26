永不放棄挑戰未來　家扶23位自強兒童現堅強毅力

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「對我來說，母親和世界都只是模糊不清的輪廓。」來自桃園的睿瑜，4歲那年母親因罹患遺傳性疾病-馬凡氏症候群猝逝，才知道自己也罹患此病。他從小就有嚴重的視力障礙，近視超過2500度、水晶體移位和視野狹窄等，只能隱約看見顏色和形狀，就算戴上厚重眼鏡，矯正後視力還是不到0.2，讀書寫字得緊貼課本、瞇起眼才看得見，是父親的愛和信念，讓睿瑜突破先天限制，學業成績亮眼並獲得總統教育獎肯定，現就讀國中二年級數理資優班的他，活動上秒答國中會考數學題目，一展學霸之力。
斷指不畏苦 全力以赴盼從商改寫命運
另名出生前父親就因車禍意外過世，是印尼籍母親和90歲的祖母養育他們三姊弟成長的祥富，一家人居住在南投深山，需仰賴社福補助才勉強度日，並在大伯父協助下以養鹿工作維持家計。祥富雖然患有輕度智能障礙，但身為長子，從懂事以來就會幫忙家務和飼養鹿隻，但2年前慣用的左手不慎捲入機台，被切斷4隻指頭，經搶救接回拇指再縫上左腳食指，保留手部基本功能。
幸好，其積極回診復健並改練右手靈活度，而積極態度也反映在課業學習，他期許自己考上暨大附中，學習商業經營及資訊管理，成為鹿商，推廣家鄉的養鹿產業，翻轉清貧人生。
逆境中展現韌性 挫折作為夢想力量
家扶基金會劉國璋副執行長表示，每一位自強兒童的家庭環境雖然窘困，但他們在逆境中展現堅強韌性，用志氣寫下令人敬佩的感動故事，把生活中的種種挫折變成追求夢想的力量，且謝謝社會上每一雙付出的手，給予家扶孩子鼓勵與肯定。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53152
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