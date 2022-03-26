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產後哺餵母乳　把握「孕產期3部曲」更易成功

產後哺餵母乳　把握「孕產期3部曲」更易成功
產後哺餵母乳　把握「孕產期3部曲」更易成功

健康醫療網

2022-03-26 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】母乳的好處多多，不僅能降低寶寶腸胃道、呼吸道及中耳炎的感染，國際實證也指出，能減少兒童過敏現象及罹患糖尿病的機會，因此為了鼓勵醫療機構支持母乳哺育，國民健康署共同響應聯合國兒童基金會和世界衛生組織愛嬰醫院倡議，推動母嬰親善醫療院所認證制度，將母乳哺育納入醫療照顧的常規，110年所通過認證家數已有163家，涵蓋全國出生數的73.4%，換句話說，約每四個寶寶就有三個是在母嬰親善醫療院所誕生。

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9成4媽媽想哺餵母乳　可選擇母嬰親善醫療院所

根據國民健康署109年縣市母乳哺育率調查計畫，94%媽媽表示要給寶寶哺餵母乳，尤其產後婦女若能母乳哺育，一方面能使加速產後子宮恢復，並減少產後出血，另方面也能降低罹患乳癌、卵巢癌機率。國民健康署吳昭軍署長表示，孕媽咪想要更容易成功哺餵母乳，就可選擇母嬰親善醫療院所，藉由孕產期3部曲服務，給媽媽和寶寶最好的幫助。

孕產期3部曲服務　助媽媽順利哺餵母乳

但何謂孕產期3部曲服務呢？首先第1部曲就是在產前時，在母乳哺育專業知能的醫護人員指導，並輔以正確衛教素材，理解正確哺乳觀念及技巧，也可透過醫療院所舉辦爸媽教室或支持團，學習母乳哺育知能，其次則是產中、住院期間的第2部曲，在產後30分鐘內，與寶寶有直接肌膚的接觸，同時醫護人員協助產後婦女開始哺餵初乳。

善用多元管道資源　媽媽哺餵母乳不孤單

最後在產後出院的第3部曲，則是出院前，醫護人員則會教導哺乳媽媽如何在回家、以及上班後持續哺乳，並同時提供24小時諮詢電話，解決產婦哺乳問題。吳昭軍署長呼籲，媽媽及爸爸也可透過孕產婦免費關懷專線及孕產婦關懷網站等多元管道諮詢哺乳與育兒使用，支持媽媽們都能順利哺餵母乳。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53159

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