臺中慈院心蓮病房邁十週年　照顧末期病人不遺餘力

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「這裡很有人味。」住在安寧病房的裴先生深深感受到心蓮病房裡的每位工作人員的熱情，他提及，雖然他們忙碌，卻也不會忘了打招呼，尤其喝下志工的手沖咖啡後，讓自己又有活下去的動力。護理長黃美玲表示，「人味」就是慈濟醫院「人本醫療、尊重生命」宗旨的延伸，而「心蓮」兩字則由證嚴法師所命名，就是希望讓末期病人有尊嚴面對疾病與生命。
發展多元護理措施 提升末期病人舒適度
黃美玲護理長說明，心蓮病房當初成立目的，除了提供合適的醫療照護協助末期病人症狀緩解達到身心安適的狀態，團隊在這十年來也不斷精進專業醫療知識及技能，並發展出多元護理措施提升末期病人的舒適度，而心蓮病房「善終無遺憾」的照護理念也於2019年獲得SNQ國家品質標章「善生善別、善終無憾~ 心蓮病房之照護」認證，獲得肯定。
擴大舉辦心蓮感恩音樂會 歡慶心蓮病房十週年
透過心蓮病房團隊的努力，也讓許多末期病人與家屬身心獲得短暫休息，找回熟悉自在的生活感，最終也讓末期病人得以善終，讓家屬能夠安心。吳宛育社工師強調，心蓮病房成果海報展也將持續展出到四月中，三月底也將擴大舉辦「心蓮感恩音樂會」，透過音樂陪伴的走唱方式，分享「心蓮、十年、心連」活動的喜悅。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53173
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