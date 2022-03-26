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注意力不足過動症也有社交問題！　專家授解決方式

注意力不足過動症也有社交問題！　專家授解決方式
注意力不足過動症也有社交問題！　專家授解決方式

健康醫療網

2022-03-26 18:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】早期療育（Early Intervention）觀念的盛行，讓孩童能夠接受到 更多環境及文化刺激，也可讓孩童多了學習的機會。普遍而言，大家都知道自閉症光譜疾病的孩童（ASD）主要的發展障礙為人際互動問題，包含與人眼神交流少、自我堅持度高、不能參與遊戲團體等，但其實不只是自閉症孩童，根據國外期刊以及相關資料顯示，注意力不足過動症的孩子也存在著人際社交問題！

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注意力不足過動症　存在社交情境問題

內湖國泰診所治療組職能治療師曾芷歆指出，注意力不足過動症的核心症狀主要分為衝動及注意力不集中兩種，延伸在社交情境中可能有的表現為打斷他人、無法等待（無法與他人輪流）、沒有在聽他人說話等社交問題行為。

而注意力不足過動症是在注意力不集中、衝動性、過度活動上，持續且廣泛地影響5-17歲年齡間學童的神經發展疾病。透過文獻回顧與分析發現有52%-82%的注意力不足過動症孩童，在社交情境中出現問題，在台灣此比例約佔7.5%。

三大社交問題　解決方法看這

根據文獻以及研究整理後，曾芷歆治療師歸納出主要三大社交問題及介入方式：

對於低社交表現及參與的孩童，可使用以遊戲為基準的介入促進其主動參與及誘發孩童本身的內在驅力；時常遭受同伴拒絕的孩童，則可採用社交技巧介入方式促進其問題解決能力；最後，具社交問題行為的孩童，可加入團隊合作遊戲及行為矯正策略來增進正向社交表現。

家長納入治療不可或缺　陪伴練習、鼓勵是進步根基

總體來說，早期介入對於注意力不足過動症在社交情境中所遇到的問題是有所效益的，另外，將家長納入治療維持其長期效果或增進練習機會均是不可或缺的因素。因此，曾芷歆治療師建議，若有類似狀況的孩童家長們，除了接受療育課程之外，陪伴孩子練習以及給予正確的鼓勵，都是讓孩子進步的不二法門！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53178

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