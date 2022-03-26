注意力不足過動症也有社交問題！　專家授解決方式

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內湖國泰診所治療組職能治療師曾芷歆指出，注意力不足過動症的核心症狀主要分為衝動及注意力不集中兩種，延伸在社交情境中可能有的表現為打斷他人、無法等待（無法與他人輪流）、沒有在聽他人說話等社交問題行為。
而注意力不足過動症是在注意力不集中、衝動性、過度活動上，持續且廣泛地影響5-17歲年齡間學童的神經發展疾病。透過文獻回顧與分析發現有52%-82%的注意力不足過動症孩童，在社交情境中出現問題，在台灣此比例約佔7.5%。
三大社交問題 解決方法看這
根據文獻以及研究整理後，曾芷歆治療師歸納出主要三大社交問題及介入方式：
對於低社交表現及參與的孩童，可使用以遊戲為基準的介入促進其主動參與及誘發孩童本身的內在驅力；時常遭受同伴拒絕的孩童，則可採用社交技巧介入方式促進其問題解決能力；最後，具社交問題行為的孩童，可加入團隊合作遊戲及行為矯正策略來增進正向社交表現。
家長納入治療不可或缺 陪伴練習、鼓勵是進步根基
總體來說，早期介入對於注意力不足過動症在社交情境中所遇到的問題是有所效益的，另外，將家長納入治療維持其長期效果或增進練習機會均是不可或缺的因素。因此，曾芷歆治療師建議，若有類似狀況的孩童家長們，除了接受療育課程之外，陪伴孩子練習以及給予正確的鼓勵，都是讓孩子進步的不二法門！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53178
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