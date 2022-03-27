「父女戀」肉麻惡評奈何不了　70歲大導復出拿金庸拱嫩妻

金庸劇大製作兼導演張紀忠，2月才被爆為與嫩妻營造海灘騎馬浪漫氛圍，卻不慎墜馬撞頭當場暈得不省人事，但70歲的他沒把搏命浪漫當一回事，更不會在意網友惡評如潮。近日他和小31歲的妻子杜星霖走進武俠中，視頻中，杜星霖竟化身金庸名著《越女劍》的俠女阿青，容貌清秀揮劍飄逸，網友暗驚喊讚。只是又看見白髮飄飄的張紀中也跟著凸肚舞劍，網友又嘆大導「晚節不保」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

70歲的張紀中是大陸最具權威的金庸劇製作人，從《天龍八部》、《射鵰》系列、《笑傲江湖》到《鹿鼎記》，幾乎把叱吒江湖的金庸長篇名著拍了個遍，久未拍戲的他最近還在微博貼出和金庸把酒言歡的合照，悼念傳奇武林小說泰斗。可能對金庸的思念太深，他日前發布視頻，竟讓自己的嬌妻杜星霖直接扮演「阿青」。《越女劍》是金庸的一個獨立短篇，所以較少為人知，故事背景設定在春秋吳越相爭，阿青是越國范蠡發掘出的一位武藝超強的女劍客。





▲張紀中也上陣當大俠舞劍，「風景畫面唯美」。翻攝張紀中視頻

杜星霖2017年從張紀中的女助理變身為張夫人，「父女戀」也震撼大陸演藝圈，5年來為張紀中生下一對兒女，還讚夫君是一尾活龍，雖是老少配年齡差30歲，2人常高調曬愛，不僅如膠似漆，連一同出遊賞雪的景緻都拍得浪漫無比。這次發布《越女劍》的短視頻，精緻得如一部武俠劇的先導預告，服裝造型下足功夫，非科班的杜星霖穿着一身青衣，戴著斗笠，瀟灑揮劍，眼神也十分到位，網友不禁讚「夠狠」。





此外，視頻中張紀中親自為阿青這人設做講解，而短片中的特效也十分精良，怎麼看都像是一部完整作品，網友紛紛懷念起張紀中的金庸武俠劇，問張大製作會不會再拍電視劇，張紀中也直接回覆網友「會」。接著媒體開始爆料，張紀中將會為嫩妻量身打造一齣武俠劇，圓她進演藝圈的夢想，但他會要求劇中不得有親密戲分。





▲張紀中（右）和杜星霖高調曬朦朧氛圍的恩愛照。翻攝微博

張紀中在這次視頻中還親自上場舞劍，儘管畫面唯美，美中不足的就是他小腹凸起、身形擁腫，這和杜星霖搭配起來，實在不像是仗劍走天涯的俠侶， 而像是一對父女檔。不過，張紀中打從三婚娶了杜星霖，網友的嘲諷早就不是新鮮事，甚至連他們生的2個小孩，都被懷疑過。儘管浪漫頻被網友當肉麻，但精力十足的張紀中仍頻頻為愛妻製造恩愛氛圍，或許杜星霖主演的武俠神劇很快就會問世了！



