女性帕斯堤培力營　邀你坐上時光機，一起重返過去的自己

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（▲露德協會副秘書長古佳蓓提及，愛滋婦女不僅需同時面對性別刻板印象和疾病偏見，還得在薄弱的支持系統中擔任家庭照顧者角色，使其在遇到困難時無暇向外尋求協助。圖/台灣露德協會提供。)
為了強化女性陪伴及培力工作，露德協會從2019起開始舉辦專屬女性愛滋感染者的營隊，期待女在營隊中得到短暫休憩，並在社工及其他同儕陪伴下，拾回自我價值及獲得能量面對生命困境。前兩屆培力營共有40位女性愛滋感染者參與，成員建立正向疾病認同並學習婦科共病的自我照顧。另外，醫學科技的進步讓愛滋感染者可以懷孕生子，但女性愛滋感染者在生育上仍有許多擔憂，成員彼此分享生育經驗，幫助渴望生育的愛滋女性安排生育計畫。
（▲露德2019年舉辦首屆女性愛滋感染者培力營，邀請全國女性愛滋感染者齊聚，學習身心靈照護知能，並在社工及同儕的陪伴下，拾回自我價值及找到能量面對生命困境。圖/台灣露德協會。）
延續前兩屆的營隊精神，今年露德協會在台北同心扶輪社及公益彩券支持下，推展「讓嬡綻放-女性愛滋感染者培力計畫」，以「坐上時光機，一起重返過去的自己」為主題辦理第三屆女性愛滋感染者培力營，帶著女性愛滋感染者回顧過往生命，從中找到內在價值，在專屬的秘密空間裡相互打氣、累積人生智慧，長出力量面對未來挑戰及實現心中盼望。
活動資訊：
主辦單位：社團法人台灣露德協會
活動日期：2022.4.22(五)-24(日)
活動地點：新竹某飯店(報名後通知)
參與對象：限女性HIV感染者
活動費用：全程免費(含住宿、餐點、保險、車資等)
報名網址：https://reurl.cc/Rj7xkg，填畢後請來電確認並完成報名手續
聯繫窗口：露德協會余侞靜社工(02)2371-1406 #227、張雅玲社工(04)2229-5550 #33報名期限至2022.4.7(四)或額滿為止
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53193
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