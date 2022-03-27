包皮過長容易發炎　包皮槍十分鐘解決困擾

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什麼狀況需割包皮？臺北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主任許富順說，基本上所有初生男嬰都會有包皮過長狀況，但是並非所有男性都要割包皮。幼兒及國小學童，若曾發生包皮發炎兩次，或者發炎一次合併發燒，在控制感染後應施行包皮環切術。青春期後和成人，若勃起時包皮過緊無法完整露出龜頭，或者反覆包皮炎，則應割包皮一勞永逸。
許富順指出，一般割包皮採局部麻醉，若是小於9歲或怕痛的患者，亦可採靜脈麻醉，就不會感到不適。手術方式有傳統包皮環切術和最新的一次性包皮切割吻合器方式。
傳統割包皮需用刀片將過長的包皮切下，再進行止血，然後一針一線將傷口縫合。手術時間約40分鐘，術後傷口腫脹和出血是常見現象。傷口護理須一週，傷口癒合後疤痕較明顯。
雷射割包皮即是用雷射刀代替手術刀，手術時間大約30分鐘，不過同樣以針線縫合，術後護理與傷口疤痕與傳統手術相近。
包皮槍手術僅10分鐘 五天後可正常洗澡
包皮槍手術則有相當大的進步，手術時間僅需10分鐘，即使局部麻醉，手術疼痛也比傳統割包皮減輕許多，包皮槍的設計同時完成切割過長包皮和傷口吻合。術後護理只需3-5天，之後即可正常洗澡。待吻合釘自行脫落後，傷口平整美觀。不過包皮槍屬於自費醫材。
許富順表示，傳統割包皮或雷射手術，術後患者需每天自行換藥為時一週，一週後才能洗澡，避免過度活動，有晨勃時以手握住陰莖，注意傷口血腫問題。包皮槍手術後，依照醫囑換藥3-5天，之後即可正常生活，三周後若吻合釘尚未脫落，可返診進行移除。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53225
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