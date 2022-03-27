智精準帶動、提升復健成效　「智慧外骨骼機器人系統」超給力

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復健科洪啟堯醫師說，大部分的中風病人都會有手部功能障礙，導致在執行日常生活功能有困難。任務導向的訓練可以幫助中風病人改善手部功能，可以增加神經可塑性，但是對於手部功能有嚴重障礙的病人會覺得要執行這些動作很困難，例如病人患側手完全沒有動作，卻希望病人要能做抓握或是捏的動作，病人就是無法做到。
大量重複訓練 鏡像治療有效
復健科葉典松主任表示，利用上肢外骨骼機器人就可以利用病人的健側手，帶領患側手去執行各式各樣任務導向的訓練，經由大量的重複訓練，讓病人重新找回動作控制的感覺。除此之外，透過雙側對稱性的動作，可促進胼胝體間抑制作用正常化，降低健側腦過度活化且患側腦被強烈抑制的失衡現象，進而促進患側腦的動作輸出。
▲利用智慧外骨骼機器人下肢復健系統上樓梯
此外，藉由鏡像治療的概念，上肢外骨骼機器人也可以刺激前運動皮質區的活化，促進患側手動作的恢復；簡單來說，一次的上肢外骨骼機器人治療，可以同時達到任務導向治療，雙側治療與鏡像治療，三位一體的效果。
及早復健 協助恢復自我照護能力
神經外科莊皓宇主任指出，對於腦中風脊髓損傷肢體癱瘓的病人來說，及早復健是協助病人早日重返自我照護能力不可或缺的。引入智慧型復健機器人的優勢，在於利用病人「本身」的健康肢體記憶，引導機器骨骼帶動患側肢體進行動作，讓病人的中樞神經獲得平衡性的引導訓練，這樣的臨床效果，在國內外都已獲得相當程度的認可和支持。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53174
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