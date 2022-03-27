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街頭藝人竟是狼！網誘少女拍裸露照　遭重判8年6月定讞　

▲顧姓街頭藝人誘騙少女拍攝猥褻自拍照，遭判刑8年6月定讞。（圖／翻攝YouTube網站）
▲顧姓街頭藝人誘騙少女拍攝猥褻自拍照，遭判刑8年6月定讞。（圖／翻攝YouTube網站）

編輯中心/綜合報導

2022-03-27 17:33:52

一名顧姓街頭藝人於2012年起，利用假照片裝扮成女性，涉嫌誘騙未成年少女或兒童，拍下猥褻、裸體等自拍照，2019年1月，有受害人報警，全案因此曝光，而根據檢警調查，10年間共有48人受害。一審台中地院判處顧男18年徒刑，顧男不服判決上訴二審，稱自己有「窺淫癖」，台中高分院認為，顧男於檢警搜索時，主動引導警方查扣照片等物證，符合自首應減刑，故改判8年6月，最高院駁回上訴，全案定讞。

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據檢警調查，顧男自2012年起，盜用網路照片，自稱「藍庭庭」假冒女性身分，涉嫌從追星粉絲團內，誘騙未成年少女及兒童，宣稱可以安排跟偶像見面等，要求對方拍攝裸露、猥褻等自拍照，直到2019年，一名受害少女報警提告，全案因此曝光。

檢調搜索時，於顧男住處查獲存放照片的隨身碟，共計48人受害。台中地院一審，顧男被依違《兒童及少年性剝削防制條例》重判18年，二審高院認為，審酌顧男在檢警搜索時，主動引導警方查扣照片等物證，符合自首，因此改判8年6月，最高院駁回上訴定讞。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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