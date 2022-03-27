全球陷入「新冠失眠」　台灣失眠者大增　高達近6成

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根據全球最大的醫院之一，紐約長老會醫院、威爾康奈爾醫學中心（New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center）睡眠醫學中心的神經科學暨睡眠醫學專家Daniel Barone 博士說：「擁有強大、健康的免疫系統，使我們更能預防 COVID-19 的感染，所以將睡眠列為優先關注是非常重要的。」
美國睡眠醫學會（AASM）於2021年調查顯示，超過一半的美國人（56%）表示，疫情大流行開始，都經歷了新冠失眠（Coronasomnia），這些失眠狀況從入睡困難、睡眠不足、睡眠質量更差、或是令人不安的夢等。在疫情期間乃至於後疫情時代，許多科學家、醫生紛紛呼籲大家要更重視睡眠問題，絕非偶然。
後疫情時代把健康睡回來
「2022 年台灣COVID-19影響國人睡眠調查」。針對三級警戒前後的睡眠品質進行電話訪問調查，1,068位有效樣本，訪問對象為20歲以上的國人。
調查結果顯示高達19.5%的民眾，對自身的睡眠滿意度表示不滿意和非常不滿意；有失眠症狀的比例，從疫情前42.9%上升至59.7%；有睡眠困擾的受訪者中，睡眠問題持續一個月以上比例高達78.8%；因睡眠問題造成不同程度心理困擾的比例，疫情前後從14.3%攀升至41%。
此外在生活習慣方面，三級警戒期間增加小睡習慣的比率僅微幅上升0.5%，相較於睡眠滿意度，顯示民眾疫情期間增加小睡的比例不高，在改善睡眠部分未能有顯著助益。在3C產品的使用部分，35.3%的大眾使用頻率增加，其中有39%有睡眠問題。
在有睡眠困擾的受訪者中，近一個月內天天使用安眠藥的比率達6成。在心理層面上，因疫情而感到焦慮緊張者佔27.9%。由此可見，睡眠問題不分國內外，都大大影響了人們的生活。在後疫情時代，台灣睡眠醫學學會和台灣席夢思都認為需有優質睡眠，才能有健康的身體。
Nap Lab助民眾檢視睡眠品質
在後疫情時代，社會大眾應檢視自己與家人的睡眠情況，保持規律生活、改善睡眠品質與環境。另外，參考健康科學家的建議，提倡國人每天適當的小睡，可以更有活力，更能擁有一夜好眠。知名床墊用品公司也在提倡世界睡眠日活動期間打造「美眠所Nap Lab」體驗活動，邀請大眾感受解壓小睡所帶來的正向能量。
資料來源：
1.https://healthmatters.nyp.org/how-to-maintain-healthy-sleep-habits-during-the-covid-19-pandemic/
美國睡眠醫學會(American Academy of Sleep Medicine) 出處：
2.https://aasm.org/new-years-resolution-dont-let-covid-somnia-drag-you-down/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53185
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