喘、胸悶、心悸恐是心房顫動　未治療容易引發中風

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什麼是心房顫動？張耀庭醫師表示，心臟分為心房與心室，其中心房決定了心臟的節律與速度，在老化的過程中，心房可能會產生多處異常放電，導致心跳會忽快忽慢、不規則，無法有效收縮，有的患者是持續性的心房顫動，另一種則為陣發性，一下正常、一下不正常，心跳每分鐘可從60，飆升到130，甚至更高。
張耀庭醫師表示，發作時，有的患者感覺不到症狀，由於心房無法將血液完全打出心臟，因此有的人會感到喘、悶，或心跳時快時慢、飄忽不定的感覺，也因此血流可能凝滯形成血栓，易引發中風，若血栓跑到腸胃道，則會出現缺血性腸炎或急性腎動脈梗塞等。此外，年長者以及本身有慢性病，例如糖尿病、高血壓、肥胖或睡眠呼吸中止症的患者，都是心房顫動的好發族群。
生活控制、服藥、手術 心房顫動治療多元
心房顫動的治療方式多元，張耀庭醫師表示，包括生活控制、服藥以及手術，以生活面來說，糖尿病或肥胖的患者，最源頭的改善方式就是請患者先減重；高血壓患者則是妥善控制血壓；睡眠呼吸中止症患者則會建議側睡，或配戴正壓呼吸器等。如果發作頻率高，且不是靠生活控制就能解決的患者可服用心律不整藥物，減緩發作。
此外，張耀庭醫師也強調，心房顫動併發症當中，最核心的隱憂是「中風」，會請高中風風險的患者服用抗凝血劑，以防中風發生。倘若服用心律不整藥物並無改善，患者可選擇以「電氣燒灼術」或「冷凍消融球囊術」進行治療。
冷凍消融球囊治療斷異常放電組織 可避免熱傳導傷害
張耀庭醫師表示，電氣燒灼術是利用心導管產生超過溫度50-60攝氏度的高溫能量將心臟不正常放電的組織破壞，永久性阻斷該組織產生異常導電。而隨著時代演進，開發出冷凍消融球囊術，將異常放電的組織以-40至-50攝氏度以下低溫進行冷凍，使組織凍傷產生冰晶，組織細胞被冰晶破壞引發細胞凋亡，就能阻斷異常放電。其中，由於冷凍消融球囊設計上專門針對左心房肺靜脈的異常放電，在治療心房顫動的手術時間會比較短；對比電氣燒灼術在治療區域的心房內皮破壞較小，在動物實驗中比較不會形成血栓。
張耀庭醫師表示，手術成功率並非百分之百，也還是有可能引發中風，患者要跟主治醫生好好討論，術後務必要積極配合服藥。而長遠來說，並不是全靠手術、全靠藥物就能永保安康，維持良好的生活作息、運動習慣、體重控制等，才能真正減少心房顫動發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53192
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