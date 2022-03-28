來〝電〞不一樣的放肆 ─ Porsche Taycan 4S Cross Turismo試駕

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截至目前，多數在台灣已經上市的電動車，除了有各式各樣的樣貌與定位，但主要推廣的訴求，大多還是圍繞在續航力、行駛感受與充電便利性上，即便是款電動SUV。然而Porsche在過去兩年，藉由Taycan車系溝通上述幾項訴求，獲得消費者認同與肯定後，再推出Taycan Cross Turismo時，就特別為消費者帶來一點不一樣的。
截至目前，多數在台灣已經上市的電動車，除了有各式各樣的樣貌與定位，但主要推廣的訴求，大多還是圍繞在續航力、行駛感受與充電便利性上，即便是款電動SUV。然而Porsche在過去兩年，藉由Taycan車系溝通上述幾項訴求，獲得消費者認同與肯定後，再推出Taycan Cross Turismo時，就特別為消費者帶來一點不一樣的。
目前在市場中，除了美國Ford與GM集團旗下集團所推出的電動SUV與電動皮卡，歐、日車廠所推出的電動車，幾乎沒有一款是以越野機能作為主打特色的，但Porsche在推出Taycan Cross Turismo時，為其導入了所謂的「GARVEL碎石路面」模式，賦予其一定程度的越野能力，跳脫電動車的主流框架，也展現Porsche勇於嘗新的一面。
Taycan Cross Turismo基本上就是以Taycan基本架構所衍生，融入了旅行車外型與略為加高底盤高度，讓它成為一款跨界車款，過去這種以旅行車加高底盤所衍生的跨界車，同集團的Audi Allroad系列就是代表之一，但在以電動車來說，Taycan Cross Turismo就可說是先驅了。
相較於Taycan，Taycan Cross Turismo在B柱之後加高了車頂高度，延伸出旅行車後艙，除了造型更為流暢外，最直接的益處就是為後座高度增加了52mm，讓頭部空間獲得改善，而行李廂也提供了基本446L至最大1212L之容積，運載機能有所提升。
此外，在底盤離地高部分Taycan Cross Turismo要Taycan高了兩公分，本次試駕車又另選了越野套件，又會再增加一公分的高度，同時標配的氣壓懸吊亦具有抬升功能，可進一步將底盤高度抬至最高的17.6公分之離地高，都足以應付非鋪裝或輕度越野路面。外觀上，Porsche也為Taycan Cross Turismo的車身下緣與輪拱增加了防刮的黑色塑料套件，增添原野氣息，試駕車選配越野套件後，則是再增加了前後下側擾流翼點綴。
為了凸顯Taycan Cross Turismo的輕度越野機能，台灣保時捷舉辦媒體試駕活動，還特地找了一條林道讓大家體驗，整段路幾乎都是碎石路面，而在這樣的路面條件下，令人吃驚的是Taycan Cross Turismo展現了高度地乘坐舒適性，即便試駕車選配了21吋的胎圈組，懸吊仍將多數的震動吸收，而且Porsche跑車血統地路感與轉向手感依舊清晰，同時，試駕的4S車型擁有達490PS常態最大動力與571PS之超增壓動力，最大扭力也達680Nm，也不會有過於突兀地動力湧出，試駕當天細雨綿綿、路面濕滑，需要更細膩線性的電門控制，來維持車速，而Taycan 4S Cross Turismo電門十分容易控制，需要通過一些小水坑時，只要以腳板順勢輕壓下電門，就可以柔順且飽滿的動力將車推進，開起來甚至比傳統油車容易，證明Taycan 4S Cross Turismo的確具有一定的越野能力。
回到一般道路上Taycan 4S Cross Turismo，也就回歸Porsche一貫的紮實路感，強大動力的衝勁依舊，作為日常用車絕對不成問題，在前言中我們就已經提及，目前在台灣市場中，即便是純電SUV也鮮少是以越野機能為重點訴求，而且在眾多SUV氾濫下，Taycan Cross Turismo這般介於傳統旅行車與SUV之間的定位，在機能與展現個性上取得平衡，若再加上純電動身分，更加強了其獨特性。
整體來說，這些年來Porsche精準地產品規劃反映在亮眼銷售表現上，即便是推出純電動車系，也在級距設定上與原有產品做出區隔，同時還維持了自身得優良血統，在基本地Taycan跑房車獲得廣大迴響後，再推出市場唯一的跨界跑旅Taycan Cross Turismo，滿足消費者需求；未來包括：Macan車系與718車系也將逐步進行純電化轉型，讓Porsche在電動化趨勢下站穩自己的腳步。
| 車型
| Porsche Taycan 4S Cross Turismo
| 長寬高(mm)
| 4,974x1,967x2,144
| 軸距(mm)
| 2,904
| 車重(kg)
| 2,245
| 動力單元
| 雙永磁同步馬達，四輪驅動
| 電池容量(kWh)
| 93.4
| 最大馬力(PS/rpm)
| 490，超增壓動力/搭配起跑控制為571
| 最大扭力(Nm/rpm)
| 650
| 0-100km/h(秒)
| 4.1
| 極速(km/h)
| 240
| 前輪尺寸
| 265/35 ZR21〈試駕車選配〉
| 後輪尺寸
| 305/30 ZR21〈試駕車選配〉
| 基本建議售價(萬元)
| 490.0起