晚期肝癌如何制定合適治療策略？免疫組合療法助腫瘤反應率提升！

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肝癌一直是台灣的國病，到目前為止仍是十大癌症死因的第2位、發生率也高居第4名，很可惜的是有超過6成的肝癌患者在發現時已不是早期，使得治療成效不佳。現在已可依照不同期別，制定合適的治療策略，更有免疫組合療法為晚期肝癌帶來重大突破，帶來新的治療可能性！
認識巴賽隆納分期系統 肝功能良好同樣重要
相較於一般癌症多以腫瘤大小、侵犯程度及範圍、淋巴結或腫瘤是否轉移等做為分期指標，肝癌的疾病分期顯得獨特，採用巴塞隆納肝癌分期系統（Barcelona Clinic Liver Cancer）。林口長庚紀念醫院內科部主任林俊彥醫師說明，巴賽隆納分期可分為兩大重點，一是腫瘤大小、多寡；另一則是肝衰竭程度，假如肝臟功能已退化至最後一期，即使腫瘤很小，實際上也是末期，因為肝硬化的晚期病友存活率低，大約有一半無法撐過半年。
巴賽隆納分期主要可分為五期，在零期或早期時，治療目標是希望可以進行切除、換肝手術，或是RFA（射頻灼燒）等治療。第三期（中期）指的是肝腫瘤數目過多，無法用手術或是射頻等方式治療；而且，一旦肝功能開始下降，無法應付身體所需，產生失代償性肝功能時，可能已是第四期、第五期。
晚期肝癌如何治療？免疫組合療法已是優先參考選項
除了針對腫瘤的局部治療外，醫師還會根據肝癌病友的個人病況，搭配使用全身性治療（包括化學治療、標靶治療、免疫治療等）。林俊彥主任表示，從第三期（中期）到第四期，已出現肝外或靜脈等轉移，無法使用栓塞治療，就需要系統性治療的幫助。像是中期癌友，現在健保有給付栓塞治療，若治療三次失敗才有機會進行全身性治療。
現在研究發現免疫藥物治療加上抗血管新生標靶藥物結合，對肝癌治療是劃時代的進步，效果非常顯著。大多數國家已將此組合療法放在肝癌的系統性治療第一順位之中，主要是因為腫瘤反應率較傳統治療有所突破，治療後腫瘤完全找不到、或是縮小許多，且對於肝臟損傷小。林俊彥主任指出，以栓塞治療來說，雖然塞越多、腫瘤越小，但是肝臟功能也就越差，而免疫組合療法卻大大突破以往晚期肝癌的治療困境！
林俊彥主任就曾收治一名個案，起初發現肝臟腫瘤相對較小，卻不願接受治療，後來透過民俗偏方，使得腫瘤越長越大，甚至侵犯血管，無法手術切除。再次回到診間，剛好是免疫組合療法應用於臨床的初期，癌友經評估後接受治療，兩三個月後腫瘤幾乎完全消掉、看不到，病況迄今一年多仍在穩定控制中。
把握黃金治療期仍有機會延命！確診晚期肝癌也別放棄
晚期肝癌患者應把握肝功能尚佳的黃金治療期！一項日本研究發現，肝癌患者使用免疫組合療法，有將近兩成的病人治療效果良好，或是腫瘤剩下一點點，可以手術切除或是使用射頻治療，不需再用藥也沒有復發跡象。雖然確診已是中晚期，但經過使用合併療法後，將期別拉回可以使用根除性手術甚至換肝治療，有機會爭取更長久、更高品質的存活！
可惜的是，目前健保未將肝癌免疫組合療法納入給付，醫師除了期盼政府未來能在累積更多臨床數據後，重啟評估，加速給付，同時也呼籲肝癌病友及早發現和及早治療，現在有許多不同治療策略可依照癌友個人情況制定，千萬不要認為確診是中、晚期就沒希望！
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