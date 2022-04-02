溫泉酒店首發「兒童護照」　全四月玩活動集點送免費入住

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看準國內家庭回頭客，品牌更全新推出3至12歲小朋友專屬的「DiDi兒童護照」，無論是用餐或住宿，凡加購VIKids專屬活動即可獲得，而每次入住並參加指定活動便可持護照集章，累計章數可兌換特別禮遇，完成所有集章的孩子還可獲得免費招待入住一晚，凡4月份入住且符合年齡的小朋友都可免費獲得專屬護照，年滿12歲前皆可持護照參與集點活動。
而在4月1日至4月17日，飯店也舉辦「DiDi兒時記趣」闖關活動，完成五關破解通關密語還可轉扭蛋抽驚喜玩具。而最熱鬧的連假期間，則推出趣味「DiDi大富翁」，加入童玩、球類、冒險與永續等元素設計的遊戲內容，只要成功挑戰便可獲得一隻人氣卡通玩偶。為了讓爸媽也能享受假期，飯店規劃VIKids兒童Party Time，讓幼童享用豐盛的迷你版點心吧，還有彩繪指甲及虎頭包包DIY活動可以挑選，讓大小孩子從早到晚遊戲不間斷。
此外，為鼓勵家長帶著小朋友出遊一同留下美好回憶，雲品特別於4月份平日推出「兒童暢遊」住房專案，第一位小朋友能以半價優惠入住，再加碼贈送兒童VIKids活動，讓大人也可以暫時放風品嚐精緻下午茶享受悠閒清靜的日月潭午後時光，一泊二食每房每晚13,238元起。