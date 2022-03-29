拉麵最神配料非蔥花？突冒出「1派系」拍桌：有它才完美
日本美食拉麵如今已紅遍全球各地，連台灣也開了相當多間拉麵店，每一間都有各自的特色及口味，就有網友和朋友去吃拉麵時，發現對方都會加入一大堆木耳，對此舉感到非常驚奇，因此好奇問大家「吃拉麵會加點什麼配料？」貼文一出，果然出現許多人秒答木耳：「木耳超讚的，只要能加點木耳的店我都會加，主要是那個口感，不會吃膩的！」
該名網友昨（28）日在Dcard中貼文，他以「吃拉麵會加點什麼配料」為題，表示前兩天和朋友去吃拉麵時，朋友竟在一旁喊「要點一大堆木耳」，讓他聽完整個傻眼，「雖然我平常都會加點蔥花，因為很喜歡蔥滿到爆的感覺，可是我還是第一次看到，有人在我面前，把一大盤木耳加進拉麵裡面的」，朋友則解釋，因為這樣吃起來有脆脆的口感，非常清爽，讓他好奇問：「大家平常吃拉麵會加點嗎？有沒有人也喜歡蔥花或木耳的？」
貼文一出，網友紛紛留言，「超愛蔥」、「我喜歡加叉燒肉」、「筍乾超讚」、「點爆海苔」、「溏心蛋！拉麵的靈魂」、「拉麵沒有溏心蛋真的會生氣的那種」、「蔥加爆，溏心蛋」、「沒溏心蛋我都當湯麵在吃」。
不過，的確出現一票網友是「木耳派」，「有些拉麵確實有木耳～像一風堂」、「我有木耳也會加爆耶」、「我也喜歡木耳，也只敢吃拉麵裡的木耳，其他其他的木耳一概不敢吃」、「木耳超讚的，只要能加點木耳的店我都會加，主要是那個口感，不會吃膩的」、「海苔或木耳，增加纖維質」、「加木耳超讚」、「我也喜歡木耳加爆」。（編輯：賴禹妡）