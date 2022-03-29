身體冒出多顆腫塊　竟是脂肪瘤惹禍

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一名約40歲男性，青春期時身體冒出許多凸起小腫塊，當時就醫確診為多發性脂肪瘤，醫師建議不一定要開刀處理，但腫瘤隨著年紀增長逐漸長大，嚴重影響外觀，讓患者決定接受手術切除。呂明川醫師表示，考量患者脂肪瘤數量多且分佈範圍廣，因此先安排清除右上肢超過20顆的脂肪瘤，再依序除去身體其他部位的脂肪瘤，術後因傷口小疼痛感低，患者隔天就順利出院。
身體長出多顆脂肪瘤 恐是基因或體質導致
呂明川醫師說明，當脂肪組織被結締組織包覆並且聚集成塊時就會形成脂肪瘤，摸起來軟軟的且有彈性，臨床上，單顆脂肪瘤較為常見，多發生於四肢、背部等部位，僅少部分患者會因基因或體質因素長出多顆的脂肪瘤，又稱為多發性脂肪瘤。
脂肪瘤手術治療安全性高 必要時應尋求協助
若患者因多發性脂肪瘤導致外觀異狀影響日常，甚至人際互動，就應盡快就醫治療，與醫師討論尋求適合的治療方式。呂明川醫師強調，脂肪瘤手術治療不複雜，安全性也高，且復發機率不大，因此必要時，患者應積極尋求治療，才能避免影響日常生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53231
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