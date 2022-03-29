COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

身體冒出多顆腫塊　竟是脂肪瘤惹禍

身體冒出多顆腫塊　竟是脂肪瘤惹禍
身體冒出多顆腫塊　竟是脂肪瘤惹禍

健康醫療網

2022-03-29 20:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】脂肪瘤屬於良性腫瘤，因生長緩慢也無症狀，多數醫師會建議與脂肪瘤和平共處即可。衛生福利部南投醫院整形外科呂明川醫師指出，不過當成長到一定程度時，外觀就會明顯看到皮膚隆起，一旦壓迫到周邊神經則可能會有疼痛等不適感，應就醫與醫師討論是否需手術切除的可能性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
多發性脂肪瘤影響外觀　40歲男決定手術切除找回人生

一名約40歲男性，青春期時身體冒出許多凸起小腫塊，當時就醫確診為多發性脂肪瘤，醫師建議不一定要開刀處理，但腫瘤隨著年紀增長逐漸長大，嚴重影響外觀，讓患者決定接受手術切除。呂明川醫師表示，考量患者脂肪瘤數量多且分佈範圍廣，因此先安排清除右上肢超過20顆的脂肪瘤，再依序除去身體其他部位的脂肪瘤，術後因傷口小疼痛感低，患者隔天就順利出院。

身體長出多顆脂肪瘤　恐是基因或體質導致

呂明川醫師說明，當脂肪組織被結締組織包覆並且聚集成塊時就會形成脂肪瘤，摸起來軟軟的且有彈性，臨床上，單顆脂肪瘤較為常見，多發生於四肢、背部等部位，僅少部分患者會因基因或體質因素長出多顆的脂肪瘤，又稱為多發性脂肪瘤。

脂肪瘤手術治療安全性高　必要時應尋求協助

若患者因多發性脂肪瘤導致外觀異狀影響日常，甚至人際互動，就應盡快就醫治療，與醫師討論尋求適合的治療方式。呂明川醫師強調，脂肪瘤手術治療不複雜，安全性也高，且復發機率不大，因此必要時，患者應積極尋求治療，才能避免影響日常生活。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53231

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

下背痛越動越不痛？　當心是「僵直性脊椎炎」上身

捷克總理費亞拉確診COVID-19　將自主隔離7天

香港新增7596例確診　第5波疫情累計7358人病逝

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀