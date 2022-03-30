Kia EV9量產時辰提前，預計2023年率先在歐洲市場推出

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量產版EV9估計在身形尺寸上與概念車相去不遠，近5米的車長加上三排座位的設定歸類於中大型休旅級距，外觀上採用品牌最新的“Opposites United”設計語彙，以俐落且稜角分明的刻劃方式詮釋出充滿未來感的外貌，另外封閉式水箱罩兩側採用大量LED作為面部的辨識特徵，加上攝影機後視鏡頭及對開式車門設計更是有效增添整體的科技程度。
內裝座椅材質以回收塑料與羊毛纖維混製而成，視覺所見看不到過多的實體按鍵，駕駛儀表與娛樂資訊顯示皆整合在一具超大的27吋螢幕內，方向盤則非傳統的圓形樣式反而更類似飛機手把的概念，另外透過車頂的大面積全景式天窗可導入大量自然光，除了讓視覺不感侷促外亦能讓車內乘客享受陽光洗禮，前面有說到EV9是部大型三排七人座車型，標準模式下是以232的座椅排列方式呈現，若切換至”Pause Mode”第一排座椅可向後旋轉，而中排座椅則變收折成為平板桌面，讓車艙變為可面對面的聊天場域，另外還有一種” Enjoy Mode”可讓全部座椅皆向後旋轉，打開尾門後便能成為簡易的戶外劇場。
動力規格雖然目前尚未公布，不過KIA表示EV9採用集團最新的E-GMP打造，在雙馬達的驅動下可讓這部大傢伙在5秒內加速破100 km/h，電池的續航里程估計可達540公里，若使用超充充電可在6分鐘內提供100公里里程所需電量；另外EV9也將會是品牌首款導入“AutoMode”自駕技術之車款，可允許車輛在高速公路上自動駕駛，比起現行的Level 2系統在功能上更為提升，雖然量產時辰未定，但最快在2023年便會在歐洲市場率先推出。